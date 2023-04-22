طفلة سعودية عائدة من السودان: الرحلة بالسفينة حلوة

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عبر المواطنون العائدون من السودان عن فرحتهم بعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، تنفيذا لأوامر القيادة الرشيدة.
فيديو | العائدون السعوديون من السودان يعبرون عن فرحتهم بعد الوصول إلى جدة تنفيذا لأمر القيادة بإجلائهم#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/AhqjiEdENo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 22, 2023
وقالت طفلة في مقطع فيديو نشرته “الإخبارية”، عجبتني الرحلة بالسفينة مرة كثير.. رحلة حلوة كثير”.
وتوجه المواطنون العائدون بالشكر للقيادة الرشيدة، وأكدوا أن الرحلة كانت آمنة وتم توفير جميع الخدمات اللازمة لهم من الخرطوم وحتى عودتهم لوطنهم الغالي.
وإنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيّدها الله -، تمّ بحمد الله وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.
وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطناً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصاً، يمثلون الجنسيات التالية (الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو). حيث عملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.
ب