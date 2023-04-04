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تداول الفيديو عبر مواقع التواصل بشكل كبير

طفلة عراقية تخطف القلوب بموقف إنساني مع مشرد

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
طفلة عراقية تخطف القلوب بموقف إنساني مع مشرد
المواطن - فريق التحرير

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استطاعت طفلة عراقية أن تجسد معاني الإنسانية عبر فيديو تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يمنع صغر سن طفلة عراقية من أن تقلب بفعلتها مواقع التواصل الاجتماعي إعجاباً خلال الساعات الماضية.

مشهد إنساني

وانحنت الطفلة عطفاً على الرجل الذي بات واضحاً من أنه يعاني من أمراض عدة، تسقيه رشفات الماء، بينما استسلم المسن بين يديها وكأنه يشكرها بعينيه دون أن ينطق بكلمة.

وما أن انتهت الصغيرة حتى وضعت القارورة إلى جانب الرجل ثم أتى أحد من ذويها وحملها بعد أن ألقت تحية الوداع على صديقها الجديد الذي من المؤكد أنه لن ينساها.

تصرف الطفلة العراقية

وبينت بعض المواقع الإخبارية العراقية أن الفيديو تم التقاطه في أحد شوارع السليمانية شمالي العراق.

في حين أثنى كثيرون عبر التعليقات، على تصرف الطفلة وحسن تربيتها وأخلاقها، وسط مطالبات بتدخل السلطات المعنية لتأمين حياة مناسبة للمسن وعلاج بأسرع وقت.

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