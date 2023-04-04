طفلة عراقية تخطف القلوب بموقف إنساني مع مشرد

استطاعت طفلة عراقية أن تجسد معاني الإنسانية عبر فيديو تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يمنع صغر سن طفلة عراقية من أن تقلب بفعلتها مواقع التواصل الاجتماعي إعجاباً خلال الساعات الماضية.

طفلة عراقية تساعد مسن بشرب الماء يشعل مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/3MRbDgY04O — جرس | Jaras (@JarasQ8) April 3, 2023

مشهد إنساني

وانحنت الطفلة عطفاً على الرجل الذي بات واضحاً من أنه يعاني من أمراض عدة، تسقيه رشفات الماء، بينما استسلم المسن بين يديها وكأنه يشكرها بعينيه دون أن ينطق بكلمة.

وما أن انتهت الصغيرة حتى وضعت القارورة إلى جانب الرجل ثم أتى أحد من ذويها وحملها بعد أن ألقت تحية الوداع على صديقها الجديد الذي من المؤكد أنه لن ينساها.

تصرف الطفلة العراقية

وبينت بعض المواقع الإخبارية العراقية أن الفيديو تم التقاطه في أحد شوارع السليمانية شمالي العراق.

في حين أثنى كثيرون عبر التعليقات، على تصرف الطفلة وحسن تربيتها وأخلاقها، وسط مطالبات بتدخل السلطات المعنية لتأمين حياة مناسبة للمسن وعلاج بأسرع وقت.