طلال آل الشيخ: ضربة الجزاء الأولى لـ الاتحاد من وحي الخيال

هاجم طلال آل الشيخ، المدير التنفيذي لنادي الشباب، الحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش، وطاقم تقنية حكم الفيديو المساعد الذي أدار مباراة الاتحاد والشباب أمس الخميس في دوري روشن.

طلال آل الشيخ – المدير التنفيذي لنادي الشباب:

ضربات الجزاء المحتسبة اليوم هي مهزلة، اذا هناك توجيه معين يا لجنة الحكام أو رغبة علمونا، كنا نريد اليوم أن نغتنم فرصتنا بشرف.. وأرون سالم نفذ الركلة وهو غير مكلف… حكم اليوم عار على التحكيم#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/jjxoxry6je — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 27, 2023

وقال طلال آل الشيخ في تصريحات نقلتها “القنوات الرياضية السعودية”: “ضربة الجزاء الأولى للاتحاد من وحي الخيال، وهذا الحكم عار على الحكام وأيضًا ما حدث من احتساب ركلات الجزاء مهزلة، يجب على لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي أن تُبلغنا هل الدوري موجه يجب أن نعرف؟، لأننا تركنا أسرتنا وأولادنا من أجل العمل، ثم يأتي حكم ويضيع علينا مجهود موسم”.

حكم مباراة الاتحاد والشباب ضعيف !

وأضاف طلال آل الشيخ: “حكم فاشل، وضعيف، أنا مستعد للعقوبات على رأسي، لا يفرق معي وهذا أيضًا لا يقلل من محاولات نادي الاتحاد للفوز بلقب الدوري، ويجب القول أن هذا الحكم الصربي وآرون سالم أضاعا علينا تعب موسم كامل، آرون لم يكن مكلفًا بتسديد ركلة الجزاء الثانية هو لا يقصد إهدارها لكن ليس له علاقة بتسديدها من الأصل لأن هناك لاعبين قلبه الأحق بالتسديد”.

يذكر أن العميد يتواجد في الصدارة برصيد 59 نقطة، أما الشباب فيتواجد في المركز الثالث برصيد 50 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن.