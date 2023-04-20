Icon

آلية جديدة تحمي رأسك من غزو الشيب Icon عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان Icon %56 من الأسر السعودية يقضون العيد مع عائلاتهم Icon قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة آنجيه Icon تصدير أول شحنة أمونيا قليلة الانبعاثات من السعودية إلى اليابان Icon إجلاء القوات المصرية بالسودان عبر 3 طائرات عسكرية Icon عمر السومة يقترب من العودة إلى الأهلي Icon بمشاركة السعودية.. 7 يونيو إيقاد شعلة الأمل للألعاب العالمية لأولمبياد برلين Icon الهلال خاض الديربي دون معسكر Icon أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
العالم
حصاد اليوم
منى زكي أثارت جدلًا واسعًا بشأن أوضاع القصر

طلب إحاطة بالبرلمان المصري بسبب مسلسل تحت الوصاية

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
طلب إحاطة بالبرلمان المصري بسبب مسلسل تحت الوصاية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تقدمت النائبة بالبرلمان المصري أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب وموجه إلى وزير العدل حول ملف الوصاية على المال الخاص بالقصر، وذلك بعد تناول الأزمة في مسلسل “تحت الوصاية”، بطولة منى زكي.

ملف الوصاية

وقالت النائبة في طلبها: “أتقدم بطلب الإحاطة بناء على الشكاوى المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميًا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم، لذلك أرجو إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة”.

أموال القصر

من ناحية أخرى أوضحت العادلي، في تصريحات لها اليوم الخميس، أن التحرك في ملف الوصاية على أموال القصر ليس فرديًا، وأضافت: “بالفعل كان لدينا تعديلات لقوانين الولاية على المال والتركة من فترة لكن انتظرنا توقيتا مناسبا لأننا مازلنا لم ننته من قانون تجريم زواج الأطفال”.

وتابعت: “لكن مع زخم مسلسل تحت الوصاية وإثارة القضية قررنا التقدم بتعديلات تشريعية، ولكن لأن هذا الأمر يحتاج وقتا، قمنا بتقديم طلب الإحاطة لتحسين الإجراءات المقامة حاليًا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا
تقارير

سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا

تقارير
تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات المستخدمين
تكنولوجيا

تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات...

تكنولوجيا
أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة
السعودية اليوم

أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة

السعودية اليوم
تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء بمقر إقامته
العالم

تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء...

العالم
3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال
آخر الاخبار

3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال

آخر الاخبار
إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي
السعودية اليوم

إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي

السعودية اليوم
عُمان تحذر من السفر لدولتين بسبب فيروس ماربورغ
العالم

عُمان تحذر من السفر لدولتين بسبب فيروس...

العالم
“السدو” يزيّن مائدة “فطور وسحور زمان” بموسم رمضان
السعودية اليوم

“السدو” يزيّن مائدة “فطور وسحور زمان” بموسم...

السعودية اليوم