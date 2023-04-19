طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته بين الدمام والقيصومة

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احتفل طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، بتدشين أولى رحلاته الأسبوعية المباشرة بين الدمام والقيصومة.
واحتفل طيران ناس في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بتدشين الوجهة الجديدة والربط بين الدمام والقيصومة برحلتين أسبوعياً يومي الأحد والأربعاء وبأسعار تشجيعية تبدأ من 199 ريالاً.