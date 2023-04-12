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تشمل عواصم نيجيريا والعراق وقيرغيزستان وأوزبكستان

طيران ناس يوقع اتفاقية مع برنامج الربط الجوي لإطلاق 5 وجهات دولية

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
طيران ناس يوقع اتفاقية مع برنامج الربط الجوي لإطلاق 5 وجهات دولية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني السعودي والطيران اﻻقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، توقيع اتفاقية مع برنامج الربط الجوي لإطلاق خمس وجهات دولية مباشرة إلى عواصم العراق ونيجيريا وأوزبكستان وقيرغيزستان بالإضافة إلى ثاني أكبر مدينة قيرغيزية، لتسهيل وصول الزوار والحجاج والمعتمرين إلى المملكة.

وسيقوم طيران ناس بتسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة النيجيرية أبوجا من جدة، ورحلات مباشرة بين العاصمة العراقية بغداد وكل من مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورةـ كما سيتم إطلاق ثلاث وجهات أخرى في آسيا الوسطى من خلال تسيير رحلات مباشرة من جدة إلى بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، وأوش، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بينما ستعمل الرحلة الخامسة المباشرة الجديدة بين جدة وطشقند، عاصمة أوزبكستان.

وقع الاتفاقية من طيران ناس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بندر المهنا والرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي علي رجب.

دعم استراتيجية الشركة

وقال المهنا إن “الاتفاقية الجديدة سترسخ الشراكة بين طيران ناس وبرنامج الربط الجوي، وستدعم استراتيجية الشركة للنمو والتوسع التي أطلقتها تحت شعار نربط العالم بالمملكة والتي تستهدف الوصول إلى 165 وجهة “.
وأكد المهنا أن الربط برحلات مباشرة مع 5 مدن جديدة تتوزع بين إفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا، سيعزز من قدرة طيران ناس على خدمة الحجاج والمعتمرين من ضيوف الرحمن، وسيفتح آفاقا جديدة للسياحة والتبادل التجاري والفرص الاقتصادية، كما يساهم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للربط الجوي بتأسيس مسارات جوية جديدة “.
وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي علي رجب ” إن الشراكة بين برنامج الربط الجوي وطيران ناس، تُعد علامة فارقة في جهود منظومة الطيران لتسهيل السفر من وإلى المملكة، وذلك عبر تمكين الربط الجوي مع هذه الوجهات الخمس الجديدة، مما سيكون له أفضل الأثر على شركات الطيران العاملة في المملكة، وعلى صناعة السياحة بشكل عام.”

وأضاف علي رجب ” إن هذا التعاون دليل على التزام جميع أصحاب المصلحة بالعمل المشترك، من أجل تعزيز الربط الجوي، وإثراء تجربة الزوار، وتوفير فرص لنمو السياحة في المملكة، ومن جانبنا فنحن في برنامج الربط الجوي، نتطلع لاستمرار هذه الشراكات الناجحة، مع طيران ناس، ومع بقية شركائنا الكرام في منظومة الطيران.”

وفي أغسطس الماضي، وقع طيران ناس وبرنامج الربط الجوي أول اتفاقية لإطلاق أربع وجهات جديدة ومباشرة إلى مدن في أوروبا وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، شملت مرسيليا وألماتي والجزائر والدار البيضاء.

ويربط طيران ناس حاليًا أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.

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