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تسهيلًا للحصول على الخدمة المطلوبة

عبدالله بن بندر يدشن مركز استقبال المراجعين بوزارة الحرس الوطني

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
عبدالله بن بندر يدشن مركز استقبال المراجعين بوزارة الحرس الوطني
المواطن - واس

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دشَّن الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، مقرَ مركز استقبال المراجعين في الوزارة، حيث استمع لشرح من قبل مدير المركز العميد الركن ناصر القديري، عن أهداف المركز والدور المناط به وما يقدمه من خدمات نوعية، وتسهيلات للمراجعين.

تقنيات حديثة

كما اطلع على المركز وما يحتويه من تقنيات حديثة وكادر بشري مختص لخدمة المراجعين بأعلى مستويات الجودة؛ ليسهل عليهم الحصول على الخدمة المطلوبة، وتوفير الوقت والجهد.

الجدير بالذكر أن المركز أُنشِئ وفق توجيه من وزير الحرس الوطني وربطه بمكتب الوزير؛ وذلك لإنهاء جميع المعاملات الخاصة بمراجعي الوزارة من منسوبيها وغيرهم بكل يسر، وبما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة المبنية على سياسة الباب المفتوح، كما وَجَّهَ بأن يتم عمل مؤشرات أداء للمركز ومدخلاته من المعاملات والطلبات الواردة له لعمل قياس وقاعدة بيانات داعمة لأي نقاط ضعف إدارية قد تتضح من خلال نتائج هذا التحليل.

 

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