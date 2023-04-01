عبدالناصر الزاير عن سبب قدومه للكويت: أحب التمثيل شو أسوي

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روى الفنان عبدالناصر الزاير، قصّة قدومه للكويت لأول مرة، وذلك للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية.
عبدالناصر الزاير يروي قصّة قدومه للكويت لأوّل مرّة
#ذات_عبدالناصر_الزاير @Samialjaber pic.twitter.com/fuJHoh4lm7
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) March 31, 2023
وأضاف الزاير، خلال حواره في برنامج “ذات” على “قناة السعودية”، أن أول بلد سافر إليها الكويت للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية وتحديدًا يوم 27 رمضان، وكان يذهب للتسجيل يوميًّا.
وخلال ذهابه للمعهد رآه موظف بشهادته التي حصل فيها على أعلى الدرجات ليسأله لماذا جئت إلى هنا؟ وأنت حاصل على مجموع درجات كبير، ليرد عليه الزاير قائلًا: والله أنا أحب التمثيل أستاذي.. شو أسوي بعد”، ليخبره الموظف بوجود امتحان قدرات بعد العيد، حيث تأجل الموعد.