عروض حية وألعاب للأطفال والعوائل في جدة آرت بروميناد العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي باكستان: إجلاء مواطني المملكة والرعايا الأجانب تم بكل مهنية واقتدار البطل فيصل الظفيري بعد 7 سنوات من الأسر : أتمنى العودة إلى الحد الجنوبي الرعايا القادمون من السودان يغادرون المملكة إلى بلدانهم ضبط 88 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق نجيب ساويرس عن متابعة حميدتي له : احنا قرايب جندي روسي مخمور يرمى نظام S400 تكلفته 160 مليون دولار في حفرة أمطار مصحوبة بزخات البرد وتدن الرؤية على جازان المناطق الاقتصادية الخاصة فرصة هائلة لاستحداث الوظائف
شهدت منطقة “جدة آرت بروميناد” المطلة على الواجهة البحرية بجدة، توافد العديد من الزوار والسواح برفقه أطفالهم للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة من 1 حتى 10 شوال ، للاحتفاء بمناسبة عيد الفطر المبارك .
ورصدت عدسة “واس” فرحة الأطفال حيث رسمت فرحة العيد البهجة والسرور على وجوه الأطفال، بمنطقة “جدة آرت بروميناد” كما استمتع الجميع بالفعاليات المتنوعة والتي شملت العروض الحية والمتجولة الاولى ، وألعاب للاطفال والعوائل ،والعروض المختلفة والألعاب النارية وعروض الدرونز ، وسط تفاعلاً كبيراً من الحضور، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة.