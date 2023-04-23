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خلال الفترة من 1 حتى 10 شوال

عروض حية وألعاب للأطفال والعوائل في جدة آرت بروميناد

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
عروض حية وألعاب للأطفال والعوائل في جدة آرت بروميناد
المواطن - واس

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شهدت منطقة “جدة آرت بروميناد” المطلة على الواجهة البحرية بجدة، توافد العديد من الزوار والسواح برفقه أطفالهم للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة من 1 حتى 10 شوال ، للاحتفاء بمناسبة عيد الفطر المبارك .

فعاليات جدة آرت بروميناد

ورصدت عدسة “واس” فرحة الأطفال حيث رسمت فرحة العيد البهجة والسرور على وجوه الأطفال، بمنطقة “جدة آرت بروميناد” كما استمتع الجميع بالفعاليات المتنوعة والتي شملت العروض الحية والمتجولة الاولى ، وألعاب للاطفال والعوائل ،والعروض المختلفة والألعاب النارية وعروض الدرونز ، وسط تفاعلاً كبيراً من الحضور، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة.

 

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