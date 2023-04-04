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قاده لتجاوز أم صلال بثنائية

عمر السومة يواصل التألق مع العربي

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ صباحاً
عمر السومة يواصل التألق مع العربي
المواطن - فريق التحرير

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واصل المهاجم السوري عمر السومة، تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي، وقاده لتجاوز عقبة نظيره أم صلال ضمن منافسات الدوري القطري.

فوز العربي ضد أم صلال

ولعب العربي ضد أم صلال على إستاد “حمد الكبير”، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري القطري، مساء الاثنين، وبدأ فريق عمر السومة المباراة بشكل ضاغط، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 32.

العربي في الدوري القطري
لاعبو العربي – المصدر @alarabi_club

واستمرت محاولات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي، وسط دفاع قوي من أم صلال، وتمكن السومة من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 75، ليقود فريقه لتحقيق فوز ثمين بهدفين نظيفين.

العربي ضد أم صلال
جانب من المباراة – المصدر @alarabi_club

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي رصيده إلى 40 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري، وبفارق نقطتين عن المتصدر الدحيل، فيما تجمد رصيد أم صلال عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير.

العربي القطري
لاعبو العربي – المصدر @alarabi_club

عمر السومة وصيف الهدافين

واستمر عمر السومة في مواصلة التقدم بقائمة هدافي الدوري القطري، حيث رفع رصيده إلى 13 هدفًا، ليحتل المركز الثاني خلف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل، مايكل أولونغا المتصدر بـ14 هدفًا.

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