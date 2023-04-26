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منهم عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب وتامر حسني

عودة العلامة الزرقاء لبعض المشاهير مجانًا

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
عودة العلامة الزرقاء لبعض المشاهير مجانًا
المواطن - فرق التحرير

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عادت علامة تويتر الزرقاء إلى حسابات بعض المشاهير، دون دفع أي رسوم شهرية أو تفسير، بعد الضجة الأخيرة التي أعقبت إلغاء العلامة عن الحسابات الشهيرة في منصة تويتر.

أسماء المشاهير

وبحسب تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: مشاهير يتمتعون بعلامة تويتر الزرقاء من دون رسوم، فإن من بين النجوم العرب الذين عادت العلامة الزرقاء إلى حساباتهم: عمرو دياب، وشيرين عبدالوهاب وتامر حسني وإليسا ونادين نجيم.

وكذلك الفنان محمد هنيدي وحسين الجسمي ونجوى كرم وكارول سماحة وهيفاء وهبي وراغب علامة ونوال الزغبي ومنة شلبي وراشد الماجد وأنغام وصابر الرباعي وغيرهم.

تزامن ذلك مع بقاء أسماء فنانين ومشاهير آخرين، من دون توثيق.

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