دول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر إقبال كبير على شراء حلويات العيد بعسير 600 قتيل بالاشتباكات ومستشفيات الخرطوم الأكثر تضررًا مشاهد إيمانية في آخر ساعات الصيام بالمسجد النبوي عودة مميزة لمذيعي الإخبارية القدامى في تغطية الترائي نيزك وراء الوميض الغامض في سماء كييف تناولوا التمرات قبل صلاة العيد لتهيئة المعدة الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول بعيد الفطر الملك سلمان: نرجو الله أن يحل العيد ومعه أنباء الاستقرار والأمن والطمأنينة لمنطقتنا وللعالم
عاد عدد من مذيعي قناة “الإخبارية” القدامى إلى الشاشة، حيث أطل كل من عبدالعزيز العيد ومزيد السبيعي على الجمهور.
فيديو | المذيع عبد العزيز العيد يعود للشاشة من جديد #الإخبارية pic.twitter.com/6pBvBODu6K
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2023
وأطل المذيع عبدالعزيز العيد بنشرة السادسة مع المذيع زميله جبريل أبو ديه الذي قدمه وأعرب عن امتنانه لظهوره معه.
وقدم العيد، تغطية لعمل لجان الترائي في عدد من مناطق المملكة بشأن رؤية هلال شهر شوال.
فيديو | #الإخبارية ترصد عمل لجان الترائي في كافة مناطق المملكة pic.twitter.com/BJYYi6Zl7C
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2023
كما عاد المذيع مزيد السبيعي للشاشة، وقدم نشرة السابعة بتغطية هلال شهر شوال، معلنًا بيان الديوان الملكي، والذي قال فيه إن المحكمة العليا قالت إن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023م هو غرة شهر شوال 1444هـ، وبذلك يكون عيد الفطر غدًا الجمعة.
فيديو | #الديوان_الملكي: المحكمة العليا: يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام#الإخبارية pic.twitter.com/7H5ZBLOTiD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2023