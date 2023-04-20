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قدم السبيعي تغطية هلال شوال

عودة مميزة لمذيعي الإخبارية القدامى في تغطية الترائي

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
عودة مميزة لمذيعي الإخبارية القدامى في تغطية الترائي
المواطن - فريق التحرير

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عاد عدد من مذيعي قناة “الإخبارية” القدامى إلى الشاشة، حيث أطل كل من عبدالعزيز العيد ومزيد السبيعي على الجمهور.

وأطل المذيع عبدالعزيز العيد بنشرة السادسة مع المذيع زميله جبريل أبو ديه الذي قدمه وأعرب عن امتنانه لظهوره معه.

وقدم العيد، تغطية لعمل لجان الترائي في عدد من مناطق المملكة بشأن رؤية هلال شهر شوال.

تغطية هلال شوال

كما عاد المذيع مزيد السبيعي للشاشة، وقدم نشرة السابعة بتغطية هلال شهر شوال، معلنًا بيان الديوان الملكي، والذي قال فيه إن المحكمة العليا قالت إن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023م هو غرة شهر شوال 1444هـ، وبذلك يكون عيد الفطر غدًا الجمعة.

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