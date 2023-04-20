عودة مميزة لمذيعي الإخبارية القدامى في تغطية الترائي

عاد عدد من مذيعي قناة “الإخبارية” القدامى إلى الشاشة، حيث أطل كل من عبدالعزيز العيد ومزيد السبيعي على الجمهور.

فيديو | المذيع عبد العزيز العيد يعود للشاشة من جديد #الإخبارية pic.twitter.com/6pBvBODu6K — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2023

وأطل المذيع عبدالعزيز العيد بنشرة السادسة مع المذيع زميله جبريل أبو ديه الذي قدمه وأعرب عن امتنانه لظهوره معه.

وقدم العيد، تغطية لعمل لجان الترائي في عدد من مناطق المملكة بشأن رؤية هلال شهر شوال.

فيديو | #الإخبارية ترصد عمل لجان الترائي في كافة مناطق المملكة pic.twitter.com/BJYYi6Zl7C — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2023

تغطية هلال شوال

كما عاد المذيع مزيد السبيعي للشاشة، وقدم نشرة السابعة بتغطية هلال شهر شوال، معلنًا بيان الديوان الملكي، والذي قال فيه إن المحكمة العليا قالت إن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023م هو غرة شهر شوال 1444هـ، وبذلك يكون عيد الفطر غدًا الجمعة.