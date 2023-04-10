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بعد تعديه على أليكس باينا

فالفيردي مهدد بالإيقاف 6 أشهر!

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
فالفيردي مهدد بالإيقاف 6 أشهر!
المواطن - فريق التحرير

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أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي مهددًا بالإيقاف لفترة طويلة، بعد اللكمة التي وجهها للاعب فياريال، أليكس باينا.

تفاصيل الواقعة

وكان فالفيردي قد انتظر أليكس باينا بجوار حافلة فريقه فياريال، بعد مباراة الفريقين التي أُقيمت، أول أمس، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وقال له: “كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني”، ثم لكمه في الوجه.

أليكس باينا وفالفيردي في لقاء سابق بينهما
أليكس باينا ونجم الريال

العقوبة المتوقعة ضد فالفيردي

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية عن أزمة فالفيردي: “اللجنة الوطنية لمكافحة العنف، ستجتمع يوم الاثنين المقبل، من أجل مناقشة الواقعة خاصة بعدما أحالت الشرطة الشكوى لها”.

فالفيردي
نجم ريال مدريد – المصدر madriduniversal

وأضافت: “اللجنة ستأخذ في الاعتبار التقرير الطبي المقدم من الطبيب الشرعي، والذي سيتم من خلاله تحديد حجم الإصابة، الأمر سيصل إلى إجراءات جنائية في حالة إثبات تعرض لاعب فياريال لإصابة خطيرة في الوجه”.

وتابعت: “الاتحاد الإسباني سيكون أمام قرارين: تطبيق عقوبة انضباطية تتراوح بين إيقاف مباراتين و4 مباريات، أو توقيع عقوبة تمتد بين شهر و6 أشهر، مع الحظر من دخول الملاعب الرياضية خلال هذه الفترة، وفقًا لقانون الرياضة”.

فالفيردي
نجم ريال مدريد – المصدر madriduniversal
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