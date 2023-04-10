فالفيردي مهدد بالإيقاف 6 أشهر!

أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي مهددًا بالإيقاف لفترة طويلة، بعد اللكمة التي وجهها للاعب فياريال، أليكس باينا.

تفاصيل الواقعة

وكان فالفيردي قد انتظر أليكس باينا بجوار حافلة فريقه فياريال، بعد مباراة الفريقين التي أُقيمت، أول أمس، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وقال له: “كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني”، ثم لكمه في الوجه.

العقوبة المتوقعة ضد فالفيردي

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية عن أزمة فالفيردي: “اللجنة الوطنية لمكافحة العنف، ستجتمع يوم الاثنين المقبل، من أجل مناقشة الواقعة خاصة بعدما أحالت الشرطة الشكوى لها”.

وأضافت: “اللجنة ستأخذ في الاعتبار التقرير الطبي المقدم من الطبيب الشرعي، والذي سيتم من خلاله تحديد حجم الإصابة، الأمر سيصل إلى إجراءات جنائية في حالة إثبات تعرض لاعب فياريال لإصابة خطيرة في الوجه”.

وتابعت: “الاتحاد الإسباني سيكون أمام قرارين: تطبيق عقوبة انضباطية تتراوح بين إيقاف مباراتين و4 مباريات، أو توقيع عقوبة تمتد بين شهر و6 أشهر، مع الحظر من دخول الملاعب الرياضية خلال هذه الفترة، وفقًا لقانون الرياضة”.