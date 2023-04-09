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بعد خسارة ريال مدريد من الغواصات الصفراء

فالفيردي يعتدي باللكمات على لاعب فياريال

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
فالفيردي يعتدي باللكمات على لاعب فياريال
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد اعتدى باللكمات على اللاعب أليكس باينا لاعب فياريال وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وذكرت صحيفة Marca الإسبانية أن اللاعب الأوروجوياني انتظر باينا في المنطقة التي تقف فيها حافلة فريق فياريال خارج ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” من أجل الاعتداء عليه حيث وجه له بعض اللكمات، وسط دهشة لاعبي فياريال.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب لديه فيديو مصور ويرغب في التقدم بشكوى في قسم الشرطة ضد نجم ريال مدريد.

سبب تصرف فالفيردي

وتعود قصة الخلاف بين فالفيردي وأليكس باينا، إلى اللقاء السابق بين ريال مدريد وفياريال في كأس ملك إسبانيا بالموسم الحالي، حيث ركل باينا، نجم ريال مدريد وقال له: “عليك أن تبكي لأن ابنك لن يُولد”.

وكشفت الصحيفة أن نجم ريال مدريد أراد الانتقام، لذلك ذهب إلى منطقة حافلة فياريال وانتظر باينا للتعدي عليه والانتقام منه.

أليكس باينا وفالفيردي في لقاء سابق بينهما
أليكس باينا وفالفيردي في لقاء سابق بينهما

الريال ضد فياريال

وفي مباراة ريال مدريد ضد فياريال أمس، سجل باو توريس لاعب فياريال الهدف الأول بالخطأ في مرماه لصالح ريال مدريد في الدقيقة الـ16، ثم نجح النيجيري صامويل شوكويزي في إحراز هدف التعادل لفياريال بالدقيقة الـ40.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، سجّل اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور هدف التقدم لـ ريال مدريد في الدقيقة الـ49.

ونجح بعدها فياريال في إضافة الهدفين الثاني والثالث عبر كل من خوسي موراليس وسامويل شوكويزي في الدقيقتين الـ70 والـ80.

وبعد مباراة الريال ضد فياريال، أصبح رصيد فياريال 47 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 59 نقطة في المركز الثاني.

 

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