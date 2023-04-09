طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل موسم الحج كريستيانو رونالدو يقود تشكيلة النصر ضد الفيحاء فالفيردي يعتدي باللكمات على لاعب فياريال لقطات لشجار عنيف بالسيوف في أحد شوارع بريطانيا المسجد النبوي يفتح المظلات تأهبًا لهطول الأمطار راموس يسجل هدفه الرابع في مباراته رقم 50 مع باريس سان جيرمان السديس يحث على حشد الطاقات والتأهب للعشر الأواخر من رمضان أجواء روحانية في شارع إبراهيم الخليل بجوار الحرم المكي نخوة يبرز تجاوب المجتمع السعودي وفزعته لمساعدة الآخرين بتوجيه ملكي.. تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد اعتدى باللكمات على اللاعب أليكس باينا لاعب فياريال وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
وذكرت صحيفة Marca الإسبانية أن اللاعب الأوروجوياني انتظر باينا في المنطقة التي تقف فيها حافلة فريق فياريال خارج ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” من أجل الاعتداء عليه حيث وجه له بعض اللكمات، وسط دهشة لاعبي فياريال.
وأضافت الصحيفة أن اللاعب لديه فيديو مصور ويرغب في التقدم بشكوى في قسم الشرطة ضد نجم ريال مدريد.
وتعود قصة الخلاف بين فالفيردي وأليكس باينا، إلى اللقاء السابق بين ريال مدريد وفياريال في كأس ملك إسبانيا بالموسم الحالي، حيث ركل باينا، نجم ريال مدريد وقال له: “عليك أن تبكي لأن ابنك لن يُولد”.
وكشفت الصحيفة أن نجم ريال مدريد أراد الانتقام، لذلك ذهب إلى منطقة حافلة فياريال وانتظر باينا للتعدي عليه والانتقام منه.
وفي مباراة ريال مدريد ضد فياريال أمس، سجل باو توريس لاعب فياريال الهدف الأول بالخطأ في مرماه لصالح ريال مدريد في الدقيقة الـ16، ثم نجح النيجيري صامويل شوكويزي في إحراز هدف التعادل لفياريال بالدقيقة الـ40.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.
وفي الشوط الثاني، سجّل اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور هدف التقدم لـ ريال مدريد في الدقيقة الـ49.
ونجح بعدها فياريال في إضافة الهدفين الثاني والثالث عبر كل من خوسي موراليس وسامويل شوكويزي في الدقيقتين الـ70 والـ80.
وبعد مباراة الريال ضد فياريال، أصبح رصيد فياريال 47 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 59 نقطة في المركز الثاني.