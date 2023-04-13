فحوصات طبية لكبار السن بالمسجد الحرام وليد الزهراني يبدع في تقليد قائد صفقات أحد الأندية السعودية عودة الطيران بين السعودية وسوريا خطوة تعزز التواصل وتعالج صعوبات مواطني البلدين دعوة السعودية لوزير خارجية سوريا لزيارتها يدعم الوصول لحل سياسي ارتفاع خسائر ميدغلف للتأمين بنسبة 139 % إلى 324 مليون ريال وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” موعد أذان المغرب الخميس 22 رمضان بجميع المناطق المراعي تعلن توزيع مليار ريال أرباحاً للمساهمين تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من الركود أزمة داخل جيش السودان وكلمة السر مطار مروي
نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة رعاية شؤون المسنين بالمسجد الحرام، عدداً من الفحوصات الطبية للعلامات الحيوية لكبار السن طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وذلك في المواقع المخصصة لهم عن طريق الفرق الطبية المتخصصة.
وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي، أن ذلك يأتي ضمن مبادرة ” عطاء للكبار يصنعه الأخيار ” مؤكداً تكثيف الجهود لخدمة ضيوف الرحمن والاهتمام بكبار السن وتقديم لهم جميع الخدمات الإنسانية والتسهيلات اللازمة التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة وطمأنينة، وتذليل الصعوبات وتلبية جميع الاحتياجات .
وأضاف أن توفير الفرق الطبية للاطمئنان على صحة ضيوف الرحمن، يأتي مواكبة لحملة الرئاسة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) تحت شعار “من الوصول إلى الحصول” تحقيقاً لرؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن .