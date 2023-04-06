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بعد تدريبه تشيلسي لنهاية الموسم

فرانك لامبارد: مواجهة ريال مدريد تحد كبير

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٨ مساءً
فرانك لامبارد: مواجهة ريال مدريد تحد كبير
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي، فرانك لامبارد على أن مواجهة ريال مدريد المقبلة تمثل تحديًا كبيرًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن قراره بقبول المهمة كان سهلًا للغاية بالنسبة له.

تدريب تشيلسي لنهاية الموسم

وأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعيين فرانك لامبارد مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، الذي سبق وقاده خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يناير 2021، وذلك خلفًا للمدرب المقال جراهام بوتر.

فرانك لامبارد
لامبارد – المصدر chelseafc

تعليق فرانك لامبارد

وقال لامبارد: “قرارًا سهلًا للغاية بالنسبة لي.. فهذا هو النادي الذي أحبه، لقد ذهبت لأماكن أخرى حينما تركت تشيلسي، لكني سعيد للغاية بأن أحظى بهذه الفرصة عندما يطلب مني تشيلسي ذلك، ومقتنع بأنه بإمكاني المساعدة لنهاية الموسم”.

وأضاف فرانك لامبارد خلال تصريحاته لوسائل الإعلام: “لدي ثقة في نفسي، لقد عملت مع الكثير من هؤلاء اللاعبين من قبل، وأفهم ماذا يريد مشجعو تشيلسي وسأقدم كل ما لدي من أجلهم”.

فرانك لامبارد مع تشيلسي
لامبارد – المصدر chelseafc

وعن إمكانية الاستمرار لما بعد نهاية الموسم، قال: “لا أريد النظر بعيدًا، أريد أن أقدم أفضل ما لدي خلال تلك الفترة، حتى نهاية الموسم. أريد إعادة بث الثقة في الفريق والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات”.

وبشأن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لنظيره ريال مدريد، قال فرانك لامبارد: “إنه تحد كبير، لكنني لست ساذجًا، ريال مدريد فريق كبير ورائع، كما أنه حامل اللقب”.

تشيلسي وكريستال بالاس

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