فرانك لامبارد يقود تشيلسي لنهاية الموسم

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعيين فرانك لامبارد مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب المقال جراهام بوتر.

فرانك لامبارد مدربًا لتشيلسي

وأوضح نادي تشيلسي في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن لاعبه ومدربه السابق فرانك لامبارد سيقود الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت حتى انتهاء منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويأمل فرانك لامبارد لتحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، وقيادته لاحتلال أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية، حيث يتواجد البلوز في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيبدأ لامبارد مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بمواجهة ريال مدريد الإسباني، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

الإدارة تواصل العمل

على الجانب الآخر، تواصل إدارة نادي تشيلسي عملها، من أجل التعاقد مع مدير فني دائم، وتُشير التقارير إلى أن أحد الثنائي يوليان ناجلسمان ولويس إنريكي، الأقرب لتولي مهمة قيادة البلوز بداية من الموسم الرياضي المقبل.