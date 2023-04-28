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المملكة تسخر كافة الخدمات للرعايا

فيديو يوثق سلاسة وسرعة إنهاء إجراءات الرعايا الهنديين في جدة

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
فيديو يوثق سلاسة وسرعة إنهاء إجراءات الرعايا الهنديين في جدة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظات إنهاء إجراءات الرعايا الهنديين في قاعدة الملك عبدالله الجوية بـ جدة، حيث شهدت سلاسة وسرعة من قبل القائمين عليها.

وفي وقت سابق، رصدت قناة العربية، لحظة هبوط طائرة عسكرية هندية في جدة وعلى متنها رعايا هنديين تم إجلاؤهم من السودان.

أبرز التسهيلات المقدمة

بدوره، كشف اللواء طيار ركن عبدالله الزهراني، قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية بـ جدة، التسهيلات المقدمة لطائرات الإجلاء من السودان.

وقال الزهراني خلال لقاء له مع قناة العربية: إن عمليات الإجلاء مستمرة منذ أيام، مشيرًا إلى أن بعض الدول تستخدم طائرات مدنية، وأخرى تستخدم طائرات عسكرية، مثل الهند، حيث تستخدم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية.

توفير سبل الراحة

وعن الخدمات المقدمة، أوضح الزهراني: هنا وفرنا لهم جميع الإمكانيات، والخدمات المطلوبة للأطقم الجوية الخاصة بالطائرات، مؤكدًا حرص المملكة على توفير كل سبل الراحة للأطقم الجوية.

وتابع: حريصون أن الأطقم الجوية تجد الوقت الكافي للراحة؛ لأنهم يحتاجون إلى وقت راحة، وتوفير سكن، بالإضافة إلى تنسيق مع الشركات لدعم ومساندة الرعايا بكافة احتياجاتهم.

 

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