قانوني : تداخل كويلار مع رونالدو مخالفة لصالح الأخير

كشف القانوني أحمد الأمير أن تداخل الكولومبي جوستافو كويلار مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في ديربي الهلال والنصر الأخير، كانت مخالفة لصالح اللاعب البرتغالي رغم اعتداء الأخير على كويلار على طريقة المصارعة الحرة.

وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر”: “في تداخل كويلار مع اللاعب البرتغالي، من المفترض أن يحتسب الحكم خطأ على كويلار لأنه هو من تحرك لمسار رونالدو وليس العكس”.

تداخل عنيف !

وفي وقت سابق، طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعاقبة اللاعب البرتغالي؛ وذلك بسبب ما بدر منه ضد اللاعب جوستافو كويلار.

وكانت اللقطات التلفزيونية أظهرت مسك اللاعب البرتغالي لرقبة اللاعب كويلار خلال لعبة بين الاثنين، حيث أسقط رونالدو لاعب الهلال أرضًا على طريقة لعبة المصارعة الحرة، كما أن الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لم يطرد رونالدو بعد تلك الواقعة، مما تسبب في غضب جماهيري كبير من قبل عشاق الهلال.

جماهير الهلال طالبت لجنة الانضباط والأخلاق بالتدخل ومعاقبة اللاعب البرتغالي بعد تصرفه الذي وُصف بأنه غير رياضي بعدما كاد يتسبب في إصابة كويلار على حد وصفهم.