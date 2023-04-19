قانوني عن واقعة رونالدو: لا يُمكن للجنة الانضباط التدخل

حسم القانوني أحمد الشيخي، الجدل المثار بشأن إمكانية معاقبة نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب تصرفه بعد نهاية مباراة الهلال.

جدل بشأن واقعة رونالدو

وعلق أحمد الشيخي على هذه الواقعة، قائلًا: “لا يمكن للانضباط التدخل حيال مقطع رونالدو المتداول، بعدما أصبحت لجاننا لا تتدخل إلا فيما يظهره الناقل الرسمي، وهذه اللقطة ليست من الناقل”.

وأضاف الشيخي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كما ذكرنا مراراً أن معيار قضايا الانضباط هو معيار القانون الجنائي: “بما لا يدع مجالاً للشك”؛ وبالتالي فأي شك باللقطة سيفسر لصالح اللاعب”.

وكان رونالدو قد بدا غاضبًا وهو يُغادر المستطيل الأخضر بعد نهاية المباراة، خاصة أن الجماهير الهلالية ظلت تُردد اسم ميسي، وقام بسلوك غير رياضي، ليُطالب الجمهور؛ الجهات المسؤولة بتوقيع عقوبة عليه.

فوز الهلال بالديربي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد لعب ضد نظيره النصر بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ونجح في الفوز بهدفين دون رد.