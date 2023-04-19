Icon

الجيش السوداني يسيطر على مدينة مروي وقاعدتها الجوية Icon الحقيبة النووية ترافق بوتين في زيارة خيرسون Icon جماهير النصر تُطالب برحيل مسلي آل معمر Icon 1.26 مليون مستفيد من خدمات النقل الترددي بالمسجد النبوي Icon بردية كثيفة تغطي طرق الطائف والآليات تباشر إزاحة الثلوج Icon مرصد المجمعة : كسوف الشمس غدًا مدته 325 دقيقة Icon النصر يحصد 3 نقاط فقط أمام الكبار! Icon الدعم السريع تنقل الجنود المصريين للخرطوم Icon مسيَّرات تجسس صينية فائقة السرعة تحلق فوق تايوان Icon ملهم هندي: تصوير هلال شوال بتقنية CCD غير معتبرة شرعًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد مطالبة الجماهير بمعاقبته

قانوني عن واقعة رونالدو: لا يُمكن للجنة الانضباط التدخل

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
قانوني عن واقعة رونالدو: لا يُمكن للجنة الانضباط التدخل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم القانوني أحمد الشيخي، الجدل المثار بشأن إمكانية معاقبة نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب تصرفه بعد نهاية مباراة الهلال.

جدل بشأن واقعة رونالدو

وعلق أحمد الشيخي على هذه الواقعة، قائلًا: “لا يمكن للانضباط التدخل حيال مقطع رونالدو المتداول، بعدما أصبحت لجاننا لا تتدخل إلا فيما يظهره الناقل الرسمي، وهذه اللقطة ليست من الناقل”.

كريستيانو رونالدو 1
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

وأضاف الشيخي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كما ذكرنا مراراً أن معيار قضايا الانضباط هو معيار القانون الجنائي: “بما لا يدع مجالاً للشك”؛ وبالتالي فأي شك باللقطة سيفسر لصالح اللاعب”.

وكان رونالدو قد بدا غاضبًا وهو يُغادر المستطيل الأخضر بعد نهاية المباراة، خاصة أن الجماهير الهلالية ظلت تُردد اسم ميسي، وقام بسلوك غير رياضي، ليُطالب الجمهور؛ الجهات المسؤولة بتوقيع عقوبة عليه.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر spl

فوز الهلال بالديربي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد لعب ضد نظيره النصر بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ونجح في الفوز بهدفين دون رد.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء
السعودية اليوم

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء

السعودية اليوم
تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا خدمات
السعودية اليوم

تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا...

السعودية اليوم
البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد
العالم

البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد

العالم
حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين
العالم

حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين

العالم
كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس
العالم

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس

العالم
كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت عليها
العالم

كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت...

العالم
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف للجنسين
حصاد اليوم

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات الاجتماعية الجديد
السعودية اليوم

محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات...

السعودية اليوم