طوارئ الشمالية تتأهب لمواجهة الحالة المطرية قرش ضخم يلتهم قدم سائح في هاواي شاهد.. بردية غير مسبوقة في نجران الخطوط السعودية تعلن فتح باب التوظيف للجنسين عبدالعزيز الفيصل: لا معنى لمصطلح الغسيل الرياضي في السعودية ولي العهد ومنصة إحسان دعم لا محدود من أمير البذل والعطاء منصة إحسان جاهزية وموثوقية بلجنة إشرافية انهيار مغارة فوق رأس شخصين بحثا عن كنز مجتمعنا جُبل على احترام كبار السن وتوقيرهم طفل مصري مذبوح في المقابر بسبب خلافات أسرية
نُقل راكب أمواج إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد أن فقد قدمه اليمنى في هجوم سمكة قرش قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة أواهو في هاواي.
وقال مسؤولون إن الرجل البالغ من العمر 58 عامًا، تعرض للعض في ساقه اليمنى صباح الأحد الماضية أثناء ركوب الأمواج في حوض كيوالو على طول واحدة من أكثر المناطق السياحية ازدحامًا في هونولولو.
وقال ابنه في بيان للعائلة: “أمامه طريق طويل وصعب، والدي مقاتل وعلى الرغم من أنه يواجه انتكاسة الآن، تعلمون جميعًا أن ذلك لن يمنعه، أشكر أول المستجيبين الذين أنقذوا حياته”.
ونقل المسعفون الرجل من الشاطئ إلى مستشفى قريب في حالة خطيرة.
وبعد الهجوم، تم نشر دوريات للمراقبة ونشر رجال الإنقاذ إشارات تحذير، ونُصِح راكبو الأمواج والسباحون بالبقاء بعيدًا عن الماء.