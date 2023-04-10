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ضمن فعالية حارة رمضان

“قرقيعان”.. لوحة فنية أبطالها الأطفال

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
“قرقيعان”.. لوحة فنية أبطالها الأطفال
المواطن - فريق التحرير

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تشكلت لوحة فنيّة جميلة؛ أبطالها الأطفال المتجولون مع أسرهم؛ في فعالية “حارة رمضان” التي تنظمها وزارة الثقافة ضمن موسم رمضان 1444هـ بمدينة الرياض، وهم يرددون أهزوجة “قرقيعان وقرقيعان بين قصيّر ورميضان، عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام”.

أنشطة ثقافية

وعبّر زوار الفعالية عن سعادتهم بهذه الأنشطة الثقافية؛ التي تساهم في بناء جسور التواصل بين أبناء المجتمع؛ وخصوصاً الأطفال اللذين تواجدوا بكثافة أمام عربة القرقيعان وجالوا معها متنقلين بين الأركان والمتاجر والأكشاك وأماكن الحرفيين. كما أثنى حضور الفعالية على دورها البارز في تعريف زوارها من السيّاح بثقافة المجتمع السعودي خلال شهر رمضان المبارك.

فعاليات تراثية

وصاحب فعالية “قرقيعان” عدداً من الأنشطة، مثل: ركن قرقيعان، وعربة قرقيعان، وركن الحناء، وركن سلال الخير، وركن الرسم على الوجه للأطفال.

وتُعد فعالية القرقيعان من أهم الفعاليات التراثية التي يحرص عليها المجتمع المحلي؛ لتعزيز الانتماء الثقافي الوطني لدى النشء، إلى جانب الأثر النفسي في إسعاد الأطفال من خلال تعزيز الروابط الاجتماعية.

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