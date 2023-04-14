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أمر استثنائي وأوضاع مثيرة للقلق

قرى في فرنسا تعاني من الجفاف وشح المياه

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
قرى في فرنسا تعاني من الجفاف وشح المياه
المواطن - فريق التحرير

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انقطعت مياه الشرب عن أربع قرى في فرنسا، اليوم الجمعة، بعدما تسبب فصل شتاء جاف بانقطاع إمدادات المياه وبمخاوف من شح في الصيف، وفق ما أفادت السلطات وكالة فرانس برس.

ويطال الجفاف نحو ثلاثة آلاف شخص في قرى بولتيرنير، وكوربير، وكوربير-لي-كابان، وسان-ميشال-دو-لوت، وتقع كلّها على سفوح جبال البيرينيه قرب بيربينيان، مركز الثقل الإقليمي في جنوب فرنسا.

وفضلا عن البيرينيه، عانت قرى فرنسية جنوبية أخرى في مناطق أرديش وأوت-لوار ووبوي-دو-دوم من صعوبات في الحصول على الماء في فصل الشتاء.

أدنى مستوى

وانخفض منسوب المياه في البئر الذي يغذي القرى إلى أدنى مستوى وبات عند 30 سنتيمترًا فوق المضخة، وفق ما قال رئيس الهيئة المحلية للمياه جان بيار سوري في تصريح لفرانس برس.

وتجرى اختبارات على بئر أخرى يستخدمها مزارعون محلّيون، لكن في الوقت الراهن تمكّنت السلطات المحلية من تخزين كميات من المياه المعبّأة في قوارير تكفي لمدة عشرة أيام، وتابع سوري: إنه أمر استثنائي، لم نشهد في السابق جفافًا كهذا.

قرى في فرنسا تعاني من الجفاف وشح المياه

المنطقة المحاذية لإسبانيا هي واحدة من بين الأكثر تضررًا من جراء شتاء جاف شهد هطول نحو نصف كمية الأمطار التي تتساقط عادة، وفق الأرصاد الجوية.

ولم تتساقط كميات معتبرة من الأمطار في أي من المناطق الفرنسية مدى 31 يوما بين يناير وفبراير، بما يعادل فترة قياسية من شح الأمطار سجّلت في العام 2020.

وعلى الرغم من تساقط أمطار بكميات تخطّت المعدل الوطني في مارس، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الفرنسية الخميس بأن 75 % من المياه الجوفية الفرنسية هي إما متدنية أو متدنية للغاية.

أوضاع مثيرة للقلق

وشدّدت الهيئة على أن الأوضاع تثير القلق لأن الأمر يؤثر على كل فرنسا تقريبا ونحن نشهد تعاقبًا للسنوات الجافة، وفي الوقت نفسه، أقرّت الحكومة تدابير لتوفير المياه في غالبية مناطق البلاد ستطبّق في الصيف، تشمل حتى مناطق جبال الألب.

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