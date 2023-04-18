قريان الهاجري: قلت لمديري سأصبح يومًا ما في مكانك لحظات خشوع الحذيفي في دعاء ليلة 27 رمضان 280 ألف مصلٍّ يحيون ليلة 27 رمضان بالمسجد الأقصى خشوع الشيخ السديس في دعاء التهجد ليلة 27 رمضان البيت الأبيض يهاجم البرازيل لقطات لـ جهود أمن العمرة في تنظيم الحشود ليلة 27 رمضان أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت السيول تغمر الطرق في حائل ولقطات توثق 6 موظفين يبيضون 1.6 مليار دولار في الدنمارك 3 ملايين مصلٍّ في ليلة 27 رمضان بالحرمين: اللهم اعف عنا
كشف قريان الهاجري، الملقب بـ صقر الصحراء، أبرز محطاته العملية ومصادر حصوله على خبرته.
قال لمديره سأصبح يوما ما في مكانك
انتظرونا الليلة في #اللقاء_مع_قريان_الهاجري
الثانية صباحا بتوقيت السعودية على MBC1@Mofeed_n
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/drknXpTzBK#قريان_الهاجري#اللقاء_من_الصفر#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/60871FrJ69
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 17, 2023
وقال الهاجري، خلال لقائه ببرنامج اللقاء من الصفر، المذاع على قناة إم بي سي: إنه لاحظ موقع مكتب أرامكو للتوظيف، وطلبت من والدتي الدعاء لي وتقدمت للعمل وتم قبولي بسرعة.
وتابع: كنت أعمل عاملًا لكن ظل هدفي الدائم أن أطور نفسي وأكون مسؤولًا في الشركة التي أعمل بها وقلت لمديري بأن هدفي أن أكون في ذات موقعه وقد أبدى إعجابه بذلك ولم يمضِ العام حتى تحقق لي ما أردت.
وكشف الهاجري أهم المواقف التي تعرض لها، قائلًا: اضطررت يومًا للبقاء في الصحراء بسبب الضباب، مشيرًا إلى أنه تمت ترقيته للعمل المكتبي.