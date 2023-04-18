Icon

قريان الهاجري: قلت لمديري سأصبح يومًا ما في مكانك Icon لحظات خشوع الحذيفي في دعاء ليلة 27 رمضان Icon 280 ألف مصلٍّ يحيون ليلة 27 رمضان بالمسجد الأقصى Icon خشوع الشيخ السديس في دعاء التهجد ليلة 27 رمضان Icon البيت الأبيض يهاجم البرازيل Icon لقطات لـ جهود أمن العمرة في تنظيم الحشود ليلة 27 رمضان Icon أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت Icon السيول تغمر الطرق في حائل ولقطات توثق Icon 6 موظفين يبيضون 1.6 مليار دولار في الدنمارك Icon 3 ملايين مصلٍّ في ليلة 27 رمضان بالحرمين: اللهم اعف عنا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحدث عن أبرز محطاته العملية

قريان الهاجري: قلت لمديري سأصبح يومًا ما في مكانك

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ صباحاً
قريان الهاجري: قلت لمديري سأصبح يومًا ما في مكانك
المواطن - فريق التحرير

كشف قريان الهاجري، الملقب بـ صقر الصحراء، أبرز محطاته العملية ومصادر حصوله على خبرته.

بداية رحلته

وقال الهاجري، خلال لقائه ببرنامج اللقاء من الصفر، المذاع على قناة إم بي سي: إنه لاحظ موقع مكتب أرامكو للتوظيف، وطلبت من والدتي الدعاء لي وتقدمت للعمل وتم قبولي بسرعة.

مثابرة وطموح

وتابع: كنت أعمل عاملًا لكن ظل هدفي الدائم أن أطور نفسي وأكون مسؤولًا في الشركة التي أعمل بها وقلت لمديري بأن هدفي أن أكون في ذات موقعه وقد أبدى إعجابه بذلك ولم يمضِ العام حتى تحقق لي ما أردت.

وكشف الهاجري أهم المواقف التي تعرض لها، قائلًا: اضطررت يومًا للبقاء في الصحراء بسبب الضباب، مشيرًا إلى أنه تمت ترقيته للعمل المكتبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد على...

السعودية اليوم
طوارئ في الإكوادور لمواجهة عصابات المخدرات
العالم

طوارئ في الإكوادور لمواجهة عصابات المخدرات

العالم
السعودية تقيم مائدة إفطار في أقدم وأكبر جمعية إسلامية بالهند
أخبار رئيسية

السعودية تقيم مائدة إفطار في أقدم وأكبر...

أخبار رئيسية
النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين والمقبولات على وظائفها
السعودية اليوم

النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين والمقبولات على...

السعودية اليوم
لقطات لمائدة رمضانية طولها تخطى ألف متر بالقاهرة
غرائب

لقطات لمائدة رمضانية طولها تخطى ألف متر...

غرائب
مباراة الهلال تحسم مصير جارسيا مع النصر
آخر الاخبار

مباراة الهلال تحسم مصير جارسيا مع النصر

آخر الاخبار
القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد ليشتنشتاين
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد...

الرياضة
رئاسة الحرمين تفعل خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تفعل خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار...

السعودية اليوم