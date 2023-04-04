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في عهد الملك عبدالعزيز

قصة تأسيس الجيش السعودي بعد فتح الحجاز

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ مساءً
قصة تأسيس الجيش السعودي بعد فتح الحجاز
المواطن - فريق التحرير

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روى اللواء عبدالله السعدون تاريخ تأسيس الجيش السعودي في عهد الملك عبدالعزيز، حيث قال: إن الملك عبدالعزيز كان في الكويت وبدأ بتشكيل 60 رجلًا وتوجه بهم إلى الرياض، ثم دخل الرياض بـ 40 منهم.

وأضاف خلال لقائه مع قناة الإخبارية: إن هذه كانت النواة، ممكن نسميها بـ الجيش، لكن ما كان هناك جيش ولا رواتب ولا أي شيء، كان كل شيء غير نظامي ثم بدأت الأعداد تزداد.

بداية التأسيس

وتابع: بدأ الناس في المدن تنضم والمناطق مثل القصيم والدلم، وكان يأتي كل شخص مع قبيلته وعائلته، سواء لديه أسلحة أو بدون، أو معدات أخرى كـ فرس أو حتى مشاة، كانت الناس تنضم من كل مكان، مضيفًا: بعد انتهاء المعركة يعود كل شخص إلى حياته السابقة، فالفلاح يعود لفلاحته، والتاجر يذهب إلى تجارته، وهكذا.

وأكمل: استمر الوضع على ذلك حتى وصلت المعارك إلى نحو 10000 شخص، حتى فتح القصيم، إلا أنه مع فتح الحجاز، كانت البداية لأنهم غنموا غنائم كثيرة بما فيها معدات حربية و4 سفن، وعدد كبير من الذخائر ومن المدفعية، وغيرها، وتم تشكيل المديرية العامة للأمم العسكرية، وذلك بعد فتح الحجاز.

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