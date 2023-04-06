قطب الإعلام روبرت مردوخ يفسخ خِطبته بعد أقل من شهر

كشفت مجلة فانيتي فير الأمريكية، أن الملياردير روبيرت مردوخ، صاحب مجموعة نيوز كورب الإعلامية العملاقة، فسخ خطبته بعد أقل من شهر على إعلانه عبر الصحافة عقدها.

سبب فسخ الخطبة

وكان مقررًا أن يتزوج قطب الإعلام البالغ 92 عامًا، المولود في أستراليا والحائز الجنسية الأمريكية منذ عام 1985، من آن ليزلي سميث، وهي مرشدة دينية سابقة لدى شرطة لوس أنجليس تبلغ 66 عامًا.

وقد روى في تصريحات أدلى بها الشهر الفائت لصحيفة نيويورك بوست، إحدى المطبوعات التي يملكها، أنه طلب يدها للزواج في يوم عيد القديس باتريك في 17 مارس.

لكنّ مجلة فانيتي فير نقلت عن مقربين من مردوخ أن الخطبة فُسخت فجأة بسبب انزعاج الملياردير من الالتزام الديني الإنجيلي لخطيبته.

وكان مقررًا أن يتزوج الثنائي في نهاية الصيف.

زوجته الرابعة

وقد تطلّق مردوخ في أغسطس 2022 من زوجته الرابعة، عارضة الأزياء الأمريكية جيري هال، بعد حياة مشتركة استمرت ست سنوات.

ويملك مردوخ، الذي تقدّر فوربس ثروته بأكثر من 17 مليار دولار، مئات الوسائل الإعلامية، خصوصًا في الولايات المتحدة حيث له شركات تدير قناة فوكس نيوز الإخبارية النافذة وصحيفتي ذي وول ستريت جورنال الاقتصادية ونيويورك بوست اليمينية في نيويورك. ويملك مردوخ أيضًا في بريطانيا صحيفتي ذي صن وتايمز، فضلًا عن صحف في أستراليا.