قوات الدعم السريع تحاول إسقاط مقاتلة حربية قرب مطار الخرطوم

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أظهر مقطع فيديو متداول، محاولة قوات الدعم السريع إسقاط مقاتلة حربية باستخدام مضادات الطيران بالقرب من مطار الخرطوم.
ودخلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى يومها الثاني، وسط تبادل الطرفين الإعلانات بالسيطرة على مواقع في السودان.
ودوى إطلاق نار كثيف في محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، فيما أعلن الجيش السوداني استيلاءه على جميع مقرات قوات الدعم السريع بأم درمان، ما أدى إلى انقطاع للماء والكهرباء في عدة مناطق بالخرطوم.
من جانبه، أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد برئاسة مصر، لبحث تطورات الوضع في السودان.
وأوضح السفير زكي في تصريح له، أن عقد الاجتماع جاء بناء على طلب المملكة العربية السعودية ومصر.