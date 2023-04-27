البيت الأبيض: شركاؤنا بالسعودية ساعدونا بإجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان ثنائية حمدالله تُهدي الاتحاد فوزًا صعبًا أمام الشباب كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية ألوان قوس قزح تزين سماء الباحة القيم الضغطية وراء هبوب الرياح المغبرة استئصال كيس وزنه 100 كجم من مريضة بولندية جوانكا يُحرز هدف التعادل لـ الشباب من ركلة جزاء وفاة بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات في جمرك الدرة جماهير الشباب تنتقد أداء خالد الغامدي
التقطت كاميرات الصحفيين، ورقة إرشادات كانت في يد الرئيس الأمريكي جو بايدن، توضح ما كُتب له فيها، خلال مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، عن بعضٍ مما دون عليها كصيغة سؤال مكتوب مسبقًّا، سيتم توجيهه إليه من أحد الصحفيين، مع ظهور اسم صحيفة مكتوب بالخط العريض.
وأفادت صحيفة نيويورك بوست، أنه لتجنيب بايدن النطق المحرج، وفسرها آخرون بأنها تجهيزات يتبعها البيت الأبيض لمنع إحراجه.