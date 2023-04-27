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كشفت عن ورقة إرشادات في يده

كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية
المواطن - فريق التحرير

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التقطت كاميرات الصحفيين، ورقة إرشادات كانت في يد الرئيس الأمريكي جو بايدن، توضح ما كُتب له فيها، خلال مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، عن بعضٍ مما دون عليها كصيغة سؤال مكتوب مسبقًّا، سيتم توجيهه إليه من أحد الصحفيين، مع ظهور اسم صحيفة مكتوب بالخط العريض.

وأفادت صحيفة نيويورك بوست، أنه لتجنيب بايدن النطق المحرج، وفسرها آخرون بأنها تجهيزات يتبعها البيت الأبيض لمنع إحراجه.

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