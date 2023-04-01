كريستيانو رونالدو للنصر: شكرًا للاحتفال معي بهذا الإنجاز

وجه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو رسالة شكر لزملائه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد الاحتفال بإنجازه الدولي.

كريستيانو رونالدو يشكر النصر

ونشر كريستيانو رونالدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مجموعة صور من احتفالية نادي النصر الخاصة به، بعدما أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية.

وعلق كريستيانو رونالدو، قائلًا “شكرًا للنصر ولزملائي في الفريق على الاحتفال معي بهذا الإنجاز، بعد أن أصبحت أكثر لاعب مشاركة في المواجهات على المستوى الدولي، كما أتمنى عيد ميلاد سعيد لعبد الرحمن غريب”.

وتواجد كريستيانو رونالدو في تشكيلة البرتغال لمواجهتي ليشتنشتاين ولوكسمبورج، ليرفع عدد مبارياته الدولية إلى 198، متجاوزًا أسطورة الكويت، بدر المطوع صاحب الـ196 لقاء.

النصر يستعد لمواجهة العدالة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة العدالة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يقع العدالة في المركز قبل الأخير بـ17 نقطة.