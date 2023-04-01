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بعدما أصبح الأكثر مشاركة دوليًا

كريستيانو رونالدو للنصر: شكرًا للاحتفال معي بهذا الإنجاز

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
كريستيانو رونالدو للنصر: شكرًا للاحتفال معي بهذا الإنجاز
المواطن - فريق التحرير

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وجه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو رسالة شكر لزملائه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد الاحتفال بإنجازه الدولي.

كريستيانو رونالدو يشكر النصر

ونشر كريستيانو رونالدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مجموعة صور من احتفالية نادي النصر الخاصة به، بعدما أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية.

النصر
جانب من الاحتفال – المصدر @AlNassrFC

وعلق كريستيانو رونالدو، قائلًا “شكرًا للنصر ولزملائي في الفريق على الاحتفال معي بهذا الإنجاز، بعد أن أصبحت أكثر لاعب مشاركة في المواجهات على المستوى الدولي، كما أتمنى عيد ميلاد سعيد لعبد الرحمن غريب”.

كريستيانو رونالدو وعبدالرحمن غريب
رونالدو وغريب – المصدر @Cristiano

وتواجد كريستيانو رونالدو في تشكيلة البرتغال لمواجهتي ليشتنشتاين ولوكسمبورج، ليرفع عدد مبارياته الدولية إلى 198، متجاوزًا أسطورة الكويت، بدر المطوع صاحب الـ196 لقاء.

كريستيانو رونالدو
جانب من الاحتفال – المصدر @Cristiano

النصر يستعد لمواجهة العدالة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة العدالة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يقع العدالة في المركز قبل الأخير بـ17 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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