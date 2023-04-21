كريستيانو رونالدو يسعى لهز الشباك ضد الوحدة

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاستعادة بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وقيادته لتحقيق الفوز أمام نظيره الوحدة.

كريستيانو رونالدو يسعى للتسجيل

وغاب كريستيانو رونالدو عن التسجيل مع النصر في آخر مباراتين بدوري روشن السعودي، أمام الفيحاء التي انتهت بالتعادل السلبي، وفي ديربي الرياض الذي حسمه الهلال بهدفين دون رد، ما عرضه لانتقادات.

ويطمح كريستيانو رونالدو لمصالحة الجماهير النصراوية بالتألق أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، والعودة لهز الشباك، وقيادة العالمي للتأهل إلى نهائي كأس الملك، والمنافسة على اللقب.

وشارك رونالدو في 11 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 11 هدفًا، وصنع هدفين، وخاض مواجهة واحدة في كأس الملك أمام أبها، ولكن لم يُساهم في التسجيل أو الصناعة.

النصر يُلاقي الوحدة

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الوحدة، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، على ملعب “الأول بارك SMC”.