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واجهة لشبكة من حسابات وسائل التواصل

كشف هوية جندية أمريكية ساهمت في نشر وثائق البنتاجون

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
كشف هوية جندية أمريكية ساهمت في نشر وثائق البنتاجون
المواطن- فريق التحرير

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كشفت معلومات أن حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي تشرف عليه ضابطة صف سابقة في البحرية الأمريكية، لعب دوراً رئيسياً في انتشار الوثائق الاستخباراتية التي يُزعم أن الطيار الأول تيشيرا سربها.

جندية أمريكية تدير الحساب

وأفادت تقرير نشرته “وول ستريت جورنال” بأن المدونة الروسية المعروفة باسم “دونباس ديفوشكا” (Donbass Devushka)، والتي تعني “فتاة دونباس” قامت بإعادة نشر الملفات من غرف الدردشة الغامضة عبر الإنترنت.

وتعد المدونة هي واجهة لشبكة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست وجمع التبرعات للموالين للكرملين في حرب أوكرانيا.

كشف هويتها الحقيقية

لكن الشخص الذي استضاف البودكاست باسم “دونباس ديفوشكا” ويشرف على هذه الحسابات هي فنية إلكترونيات طيران سابقة في الولايات المتحدة، ومقرها واشنطن واسمها الحقيقي سارة بيلز.

وعملت بيلز، البالغة من العمر 37 عاماً، في القاعدة الجوية للبحرية الأمريكية في جزيرة ويدبي حتى أواخر العام الماضي، على الرغم من أن الحسابات التي أنشأتها وأشرفت عليها تمجد الجيش الروسي ومجموعة فاغنر شبه العسكرية.

واسعة الانتشار

وتعد الحسابات التي تشرف عليها من بين أكثر وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية متابعة على نطاق واسع والتي تروّج لوجهات نظر روسيا.

وقالت بيلز، في مقابلة أجريت معها يوم السبت، إنها تدير الصفحة وأقرت بجمع الأموال واستضافة البرامج الصوتية تحت هذا الاسم.

وأضافت أنها واحدة من 15 شخصاً من جميع أنحاء العالم يشاركون في إدارة شبكة دونباس ديفوشكا، إلا أنها رفضت تحديد هوية هؤلاء الناس.

نشر مستندات سرية

وفي 5 أبريل/نيسان الجاري، نشر الحساب على تلغرام أربعة من المستندات السرية التي يُزعم أنها مُسربة إلى متابعيه البالغ عددهم 65 ألفاً، وفقاً للقطات التي شاهدتها صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأدى ذلك إلى قيام العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الروسية بالتقاط الوثائق، وبعد ذلك بدأ البنتاغون تحقيقاً. تقول بيلز إن إدارياً آخر نشر الملفات الأربعة.

معلومات سرية

في موازاة ذلك، لا يوجد دليل على أن بيلز، التي حصلت على تصريح أمني أثناء خدمتها في البحرية، قد استخدمت هذا الوصول لسرقة أي معلومات سرية بنفسها.

وكانت منشورات تيشيرا قد وضعت على الإنترنت لعدة أشهر، وتم مشاركتها بين دائرة صغيرة من زملائه وعشاق ألعاب الكمبيوتر، الذين انضموا إلى خادمه المخصص للمدعوين فقط على منصة Discord.

وتم العثور على العشرات من الملفات السرية الأخرى في Discord منذ ذلك الحين، معظمها تتناول الحرب في أوكرانيا، ولكنها تحتوي أيضاً على مجموعة متنوعة من الأسرار حول الدول الأخرى.

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