كيليان مبابي يُحطم رقم أسطورة سان جيرمان

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استعاد المهاجم كيليان مبابي بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.
وكان كيليان مبابي صاحب الـ24 عامًا، قد غاب عن التهديف خلال 3 مباريات متتالية في الدوري الفرنسي لكرة القدم ضد رين، أولمبيك ليون ونيس، قبل أن يستعيد حاسة التهديف خلال مواجهة لانس.
وانفرد كيليان مبابي بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 139 هدفًا، ليتجاوز رقم أسطورة باريس، الأوروغوياني إدينسون كافاني صاحب الـ138 هدفًا.
كما يُعد هذا الهدف هو الأول لمبابي في شباك لانس، بعدما غاب عن التهديف أمامه في 3 مواجهات سابقة، ليرفع رصيده إلى 20 هدفًا في الموسم الرياضي الحالي من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وأوضحت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، أن كيليان مبابي أصبح أول لاعب يحرز 20 هدفًا على الأقل في 4 مواسم بالدوري الفرنسي، بعد مهاجم سان جيرمان السابق، البرتغالي بيدرو باوليتا، الذي حقق الإنجاز ذاته بين عامي 2000 و2006.
ولعب باريس سان جيرمان ضد لانس، مساء السبت، على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ونجح الفريق الباريسي في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.