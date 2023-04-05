لامبارد مرشح للعودة إلى تدريب تشيلسي مجددًا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي تفكر في التعاقد مجددًا مع المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد نجم البلوز السابق والمدير الفني السابق لفريق إيفرتون الإنجليزي.

وكان المدرب الإنجليزي صاحب الـ 44 عامًا سبق له تدريب تشيلسي في الفترة من 2019 إلى 2021، كما تولى تدريب إيفرتون في موسم 2022/2023 ثم تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وكشف الصحفي الإنجليزي ” مات لو” الصحفي بصحيفة Telegraph البريطانية أن إدارة تشيلسي تفكر في التعاقد مع لامبارد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء نجم تشيلسي السابق في عقل إدارة الفريق اللندني، في حال فشلت المفاوضات مع المدرب الإسباني لويس إنريكي أو المدرب الألماني جوليان ناجلسمان.

رد فعل لامبارد

وتُشير التقارير إلى أن نجم تشيلسي السابق يُرحب بتدريب البلوز مؤقتًا حتى نهاية الموسم الحالي.

وفي مساء الأحد الماضي، أعلن نادي تشيلسي، عن إقالة مدربه الإنجليزي جراهام بوتر من تدريب الفريق الكروي الأول، وذلك بعد الخسارة السبت الماضي أمام نادي أستون فيلا بهدفين دون رد في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وذكر الموقع الرسمي للبلوز عبر الإنترنت أن إدارة النادي اللندني استقرت على إقالة المدرب بوتر بعد الخسارة من أستون فيلا .

وكان جراهام بوتر صاحب الـ 47 عامًا تولى تدريب البلوز في سبتمبر الماضي خلفًا للمدرب الألماني توماس توخيل، حيث لم يتمكن بوتر من تحقيق نتائج إيجابية مع البلوز.

يذكر أن تشيلسي كان تعادل بدون أهداف أمس الثلاثاء مع فريق ليفربول في الجولة الثامنة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.

مواجهة قوية منتظرة

ويتواجد تشيلسي حاليًا في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، كما يستعد لمواجهة ريال مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء المقبل.