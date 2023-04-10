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توفي الجاني في مكان الحادث

لحظة إطلاق مسلح النار في بنك بأمريكا ووقوع إصابات

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٦ مساءً
لحظة إطلاق مسلح النار في بنك بأمريكا ووقوع إصابات
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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أبلغت الشرطة الأمريكية، في ولاية كنتاكي عن وقوع عدة إصابات بعد أن فتح مسلح النار على بنك في وسط مدينة لويزفيل.

وأكدت إدارة شرطة مترو لويزفيل (LMPD) أن الضباط ردوا على الجاني وقاموا بتحييده بالقرب من البنك الوطني، وفي الوقت نفسه، طلب العمدة كريج جرينبرج من السكان تجنب المنطقة وما يحيطها.

عدد الضحايا

وقال متحدث باسم LMPD إن خمسة أشخاص قتلوا في مكان الحادث، بينما أصيب ستة آخرون ونقلوا إلى مستشفى جامعة لويزفيل، مضيفًا أن مطلق النار كان من بين القتلى، إضافة إلى ذلك، كان أحد الضحايا ضابط شرطة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة LMPD بول همفري: هناك تحقيق مستمر، هذه المعلومات أولية وسيتم تحديثها قريبًا.

عنف السلاح في أمريكا

وبشكل عام، تظهر البيانات أن جميع أنواع عنف السلاح، من القتل أو الانتحار إلى إطلاق النار الجماعي، تسير في الغالب على مسار تصاعدي في الولايات المتحدة.

وفي عام 2019، بلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة 33 ألفًا و599 قتيلًا، وفي عام 2022، ارتفع هذا العدد ليصل إلى 44 ألفًا و290 قتيلًا بزيادة قدرها 31 %، معظم هذه الوفيات هي حالات انتحار بسلاح ناري، تليها جرائم قتل.

وشهدت حوادث إطلاق النار النشطة ارتفاعًا حادًا في السنوات الأخيرة، حيث إن تسعة من أعنف 10 عمليات إطلاق النار الجماعي دموية في الولايات المتحدة حدثت بعد عام 2007.

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