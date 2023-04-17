لحظة إفطار الصائمين ليلة 27 رمضان في الحرمين

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وثقت مقاطع فيديو، لحظة إفطار الصائمين في الحرمين الشريفين، وعلامات التضرع والخشوع على وجوههم مع أذان المغرب، وإفطار يوم 26 رمضان 1444 هجريًا وليلة 27 من رمضان.
لحظة إفطار الصائمين في المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة #ليلة_27 #رمضان 1444هـ. pic.twitter.com/TcOqTKLf4J
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 17, 2023
وأظهرت فيديو لحظة إفطار الصائمين من ضيوف الرحمن، اليوم الاثنين في المسجد الحرام، وَسَط امتلاء صحن المطاف بضيوف الرحمن، مع دعاء وابتهال الصائمين والمصلين من الزائرين.
لحظة إفطار الصائمين في #المسجد_النبوي_الشريف بالمدينة المنورة #ليلة_27 #رمضان 1444هـ. pic.twitter.com/8ymGVnzsXi
— قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 17, 2023
كما ظهر في فيديو آخر لحظات إفطار الصائمين والمصلين تزامنًا مع أذان المغرب في المسجد النبوي الشريف، وعلامات التضرع والدعاء تزهر على وجوههم.
وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وجميع الجهات المعنية، كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمعتمرين والمصلين في شهر رمضان.
وهذا البلد المبارك، تتناغم فيه القيادة الرشيدة مع الشعب الكريم في تقديم أعظم صور الإنسانية والعطاء والبذل لمساعدة المحتاجين، وتتنوع مشاهد التكافل والإحسان لكل من يستحق العون في داخل هذه البلاد الطيبة أو خارجها.