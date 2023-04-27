لحظة استقبال ركاب سفينة جلالة الملك الرياض إلى جدة

وثقت قناة الإخبارية لحظة استقبال ركاب سفينة جلالة الملك الرياض إلى قاعدة الملك فيصل في جدة، حيث تم استقبالهم بالورود والحلوى.

فيديو | لحظة استقبال ركاب سفينة "جلالة الملك الرياض" إلى قاعدة الملك فيصل في جدة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/ea2rpNVzWN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2023

فيديو | "بالورد والحلوى" لقطات من استقبال الرعايا القادمين من السودان ضمن عمليات الإجلاء السعودية#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/N1jkdKVIzo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2023

فرحة وسعادة

وبين مقطع الفيديو مشاعر الفرحة والسعادة التي رسمت على وجوههم لدى وصولهم الأراضي السعودية.

فيديو | براءة الأطفال وفرحتهم بعد وصولهم إلى جدة خلال عمليات الإجلاء السعودية#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/26ntWi9GOx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2023

كما بين مقطع فيديو آخر، براءة الأطفال وفرحتهم بعد وصولهم إلى جدة خلال عمليات الإجلاء السعودية.

وصول 200 شخص

وأعلنت وزارة الخارجية مساء اليوم الخميس، وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى جدة، من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وقالت الخارجية: إن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التـي تبذلهـا المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، حيث وصل إلى مدينة جدة مساء اليوم الخميس 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: