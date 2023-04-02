لحظة اشتعال منطاد في الجو وقفز أحد ركابه

أظهر مقطع فيديو صادم، منطادًا يحترق في السماء على متنه شخصان، وهو يحلق في الهواء على ارتفاع 200 متر فوق سطح الأرض، في مدينة تيوتيهواكان وسط المكسيك.
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وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي كشف أنه بعد دقائق من اشتعال الحريق، يرمى أحدهما بنفسه من كوة القيادة، في حين بقي الشخص الآخر يحاول السيطرة على المنطاد المعرض للتآكل إثر تصاعد ألسنة اللهب.
والضحيتان هما امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً ورجل يبلغ من العمر 50 عاماً. والمرأة التي رمت بنفسها أصيبت بحروق من الدرجة الثانية في الوجه وكسر في عظم الفخذ الأيمن. ولم يذكر ما إذا كان هناك أي ركاب آخرين على متن المنطاد.
ويقدم العديد من منظمي الرحلات السياحية رحلات جوية بالمنطاد فوق تيوتيهواكان، على بعد حوالي 45 ميلاً (70 كيلومترًا) شمال شرقي مكسيكو سيتي، مقابل 150 دولارًا تقريبًا.