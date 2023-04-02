Icon

سعود بن نايف يقلِّد قائد قوة أمن المنشآت بالشرقية رتبة لواء Icon غرفة الأحساء تعلن عن 34 وظيفة لمختلف المؤهلات Icon 6 أسباب لبرود وتشوه العلاقات بين الناس Icon سي إن إن: يجب أن تستمع القيادة الأمريكية لنصيحة ريما بنت بندر Icon ضبط شاحنة مُحملة بـ 250 كجم لحوم فاسدة في العاصمة المقدسة Icon سبب غضب مدرب يوفنتوس في مواجهة فيرونا Icon اعتدال وتليجرام يزيلان 6 ملايين محتوى متطرف لـ 3 تنظيمات إرهابية Icon نادي الهلال يخطف صدارة تاريخية من الاتحاد Icon سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد 959 مرة Icon تعيين أكثر من 25 ألف إمام ومؤذن بنظام العقود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
على ارتفاع 200 متر فوق سطح الأرض

لحظة اشتعال منطاد في الجو وقفز أحد ركابه

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
لحظة اشتعال منطاد في الجو وقفز أحد ركابه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهر مقطع فيديو صادم، منطادًا يحترق في السماء على متنه شخصان، وهو يحلق في الهواء على ارتفاع 200 متر فوق سطح الأرض، في مدينة تيوتيهواكان وسط المكسيك.

لقطات مفزعة

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي كشف أنه بعد دقائق من اشتعال الحريق، يرمى أحدهما بنفسه من كوة القيادة، في حين بقي الشخص الآخر يحاول السيطرة على المنطاد المعرض للتآكل إثر تصاعد ألسنة اللهب.

والضحيتان هما امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً ورجل يبلغ من العمر 50 عاماً. والمرأة التي رمت بنفسها أصيبت بحروق من الدرجة الثانية في الوجه وكسر في عظم الفخذ الأيمن. ولم يذكر ما إذا كان هناك أي ركاب آخرين على متن المنطاد.

رحلات سياحية

ويقدم العديد من منظمي الرحلات السياحية رحلات جوية بالمنطاد فوق تيوتيهواكان، على بعد حوالي 45 ميلاً (70 كيلومترًا) شمال شرقي مكسيكو سيتي، مقابل 150 دولارًا تقريبًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7 إصابات
العالم

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7...

العالم
ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25 ألفًا من محبيه
مشاهير

ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25...

مشاهير
أرقام مميزة لـ غيسلان كونان بدوري روشن
الرياضة

أرقام مميزة لـ غيسلان كونان بدوري روشن

الرياضة
رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن
الرياضة

رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن

الرياضة
بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان
الرياضة

بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان

الرياضة
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للجنسين
حصاد اليوم

وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للجنسين

حصاد اليوم