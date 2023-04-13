لحظة اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق البنتاجون السرية

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كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي، الخميس، عن إلقاء القبض على المشتبه به في تسريب وثائق البنتاجون السرية.
ووثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، لحظة اعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالي للمشتبه به في تسريب وثائق البنتاجون.
من جانبه، أفاد وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، باعتقال جاك تيكسيرا المشتبه به في تسريب وثائق البنتاجون السرية.
وتابع جارلاند، أن المشتبه فيه بتسريب وثائق البنتاجون السرية سيحقق معه في محكمة بوسطن.
وأردف: سنوجه تهم إفشاء السرية عن وثائق البنتاجون للمشتبه به جاك تيكسيرا.