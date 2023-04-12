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اعتقاله وتقييده على يد الشرطة

لحظة الاعتداء على ماكرون خلال زيارته لهولندا

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ مساءً
لحظة الاعتداء على ماكرون خلال زيارته لهولندا
المواطن - فريق التحرير

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عرقلت الشرطة في هولندا محتجًا وتمكنت من اعتقاله، بعد أن ركض وهو يصرخ باتجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله إلى جامعة أمستردام للعلوم في اليوم الثاني من زيارته الرسمية.

تفاصيل الحادث

ووقع الحادث، اليوم الأربعاء، عندما وصل ماكرون مع الملك الهولندي ويليم ألكسندر إلى حديقة العلوم بالجامعة لزيارة مختبر الغازات الكمومية والمعلومات الكمية لمناقشة تكنولوجيا الكم.

وتصدى ضابط في الجيش والشرطة للمتظاهر قبل أن يتم تقييده ونقله إلى سيارة شرطة قريبة.

تعزيز التعاون

في وقت سابق، وقع الوزراء الفرنسيون والهولنديون اتفاقية لتعزيز التعاون في التحركات لتطوير التكنولوجيا الرقمية وجعل القطاعات الصناعية في البلدين أكثر استدامة.

وقالت الحكومة الهولندية، في بيان، إن ميثاق الابتكار والنمو المستدام يهدف إلى تعزيز الشراكات في مجالات تشمل أشباه الموصلات والكم والمواد الخام الهامة والتنقل المستدام والبنية التحتية للطاقة.

ومن المقرر أن يجري ماكرون محادثات مع رئيس الوزراء مارك روته ويزور معرضًا لبيع اللوحات للفنان الهولندي يوهانس فيرمير في متحف ريجكس بأمستردام.

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