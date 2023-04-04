لحظة تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر

وثّقت لقطات مصورة نشرتها قناة الإخبارية، لحظة تطييب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر.

فيديو | ليفوحا عودا وطيبا.. تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر#الإخبارية pic.twitter.com/Zu6neVpJky — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 3, 2023

تطييب الكعبة

يذكر أن رئاسة شؤون الحرمين دأبت على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقًا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وحرصًا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.