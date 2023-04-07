لحظة قياس إجهاد المعتمرين والزوار بعد صلاة التراويح في مسجد قباء

وثقت لقطات مباشرة من مسجد قباء، جهود الفرق الصحية في متابعة صحة المعتمرين وقياس إجهادهم بعد الانتهاء من صلاة التراويح.

فيديو | لقطات مباشرة لقياس إجهاد المعتمرين والزوار والتأكد من حالتهم الصحية بعد الانتهاء من صلاة التراويح في مسجد قباء #الإخبارية pic.twitter.com/pGvPlDsRNR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 6, 2023

ويواصل برنامج سواعد الصحة تقديم خدماته لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، وذلك تحت شعار تطوعك عبادة.

تعزيز الجانب الديني والإنساني

يذكر أن الحملة تأتي استكمالًا لنجاح النسخة الأولى، وانطلاقًا من حرص المركز على تعزيز الجانب الديني والإنساني العائد من التطوع بجميع أشكاله، وذلك من خلال طرح عدد من الفرص التطوعية في المجال الصحي في مواقع مختلفة، بمشاركة آلاف المتطوعين.

وتركز حملة تطوعك عبادة على إبراز جهود المتطوعين الصحيين وما يقومون به من خدمة لضيوف الرحمن، ثم خدمة وطنهم.