السعودية تعيد البريق لـ جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة المجاورة له قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب والده لحظة قياس إجهاد المعتمرين والزوار بعد صلاة التراويح في مسجد قباء رئيس الطائي يشرح كيفية تأثير ترابط أهالي حائل على مدرب الفريق وأمير سعيود تدشين منصة أيتامنا بالتزامن مع يوم اليتيم العربي زلزالان قويان يضربان سواحل سامسون التركية فيكتور سيموس: وضع الأهلي أحزنني توقعات بـ بأمطار شبه غزيرة وحبات برد اليوم وغدًا أفضلية كبيرة لـ الهلال في تاريخ مواجهاته ضد الشباب حكم مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يثير الجدل
وثقت لقطات مباشرة من مسجد قباء، جهود الفرق الصحية في متابعة صحة المعتمرين وقياس إجهادهم بعد الانتهاء من صلاة التراويح.
فيديو | لقطات مباشرة لقياس إجهاد المعتمرين والزوار والتأكد من حالتهم الصحية بعد الانتهاء من صلاة التراويح في مسجد قباء #الإخبارية pic.twitter.com/pGvPlDsRNR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 6, 2023
ويواصل برنامج سواعد الصحة تقديم خدماته لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، وذلك تحت شعار تطوعك عبادة.
يذكر أن الحملة تأتي استكمالًا لنجاح النسخة الأولى، وانطلاقًا من حرص المركز على تعزيز الجانب الديني والإنساني العائد من التطوع بجميع أشكاله، وذلك من خلال طرح عدد من الفرص التطوعية في المجال الصحي في مواقع مختلفة، بمشاركة آلاف المتطوعين.
وتركز حملة تطوعك عبادة على إبراز جهود المتطوعين الصحيين وما يقومون به من خدمة لضيوف الرحمن، ثم خدمة وطنهم.