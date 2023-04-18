لحظة نشر الغواصات النووية الاستراتيجية الروسية بالمحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر الغواصات النووية الاستراتيجية متعددة الأغراض في المحيط الهادئ كجزء من عملية التفتيش المفاجئ للجاهزية القتالية لقوات أسطول المحيط الهادئ.

نشر الغواصات النووية الاستراتيجية الروسية متعددة الأغراض في المحيط الهادئhttps://t.co/Nr2QqQFhA0 pic.twitter.com/kGQ0Q85lI8 — RTARABIC (@RTarabic) April 18, 2023

أسطول المحيط الهادئ

وجاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في سياق التفتيش المفاجئ على أسطول المحيط الهادئ الذي تم تنفيذه بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين.

ونشرت الغواصات النووية الاستراتيجية في المواقع المشار إليها، فيما تم ضمان خروج الغواصات النووية من نقطة القاعدة في كامتشاتكا بواسطة كاسحات الألغام البحرية لتشكيل سفن حماية المنطقة المائية للقوات في شمال شرق روسيا. وقد تم إخفاء غطاء سحب الغواصات النووية من خلال تركيب حواجز من الدخان، وتم ضمان سلامة انتقالها من قبل الأفراد العسكريين التابعين لقوات مكافحة التخريب على قوارب عالية السرعة.