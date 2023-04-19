لحظة وصول الأسير فيصل الظفيري إلى حفر الباطن بعد 7 سنوات

رصدت قناة العربية لحظة وصول الأسير فيصل الظفيري سالمًا من اليمن، بعد سبع سنوات في الأسر.

بعد 7 سنوات من الأسر..

شاهد.. لحظات وصول الأسير السعودي "فيصل الظفيري"⁩ إلى #حفر_الباطن⁩ بعد الإفراج عنه ضمن عملية تبادل الأسرى في #اليمن

عبر:@fawaz749 pic.twitter.com/ibdcQ9N6ZQ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 18, 2023

وبين مقطع الفيديو الفرحة العارمة لأسرة الأسير فيصل، حيث استقبلته عائلته بالأحضان.

19 أسيرًا

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف- تحالف دعم الشرعية في اليمن- العميد الركن تركي المالكي، قد أعلن في وقت سابق، وصول 19 أسيرًا من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

تبادل الأسرى

وأضاف: أنه من بينهم 16 أسيرًا سعوديًّا و3 أسرى سودانيين، وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح 250 أسيرًا من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.

وبين العميد المالكي أن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف لإنهاء ملف الأسرى واستعادة كافة الأسرى والمحتجزين.