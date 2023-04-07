ترتيب دوري روشن بعد ثلاثية مباراة الهلال والشباب سلطان بن سلمان: حملات العمل الخيري وفرت العلاج لـ 4 آلاف طفل معاق سنويًّا لقطات إيمانية وروحانية للمسجد الحرام ليلة 17 رمضان إيطاليا تسجل أدنى معدل مواليد على الإطلاق في تاريخها الشباب يُمطر شباك الهلال بثلاثية ويُنعش حظوظه في المنافسة حادث مروري في الرياض والإسعاف الجوي يتدخل صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو 23 الغذاء والدواء: مشروب قمر الدين يؤثر على مرضى السكر لقطات لآخر لحظات الملياردير الأمريكي المقتول بسان فرانسيسكو كريستيان جوانكا يعزز من تقدم الشباب بالهدف الثاني
كُشفت تفاصيل صادمة جديدة، متعلقة بمقتل بوب لي، مؤسس شركة تكنولوجيا الدفع النقدي (كاش آب) التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بعد تعرضه للطعن في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.
ووثق مقطع فيديو اللحظات التي تلت عملية الطعن، التي لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عشوائية أم متعمدة، إلى جانب تفاصيل المكالمة التي أجراها بوب لي لطلب المساعدة من الشرطة.
ووقعت جريمة الطعن في حي “إيست كات” (East Cut) الراقي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، الذي لا تنتشر فيه الجريمة.
ووثق مقطع الفيديو الذي صورته كاميرات مراقبة في المنطقة، ما حدث في اللحظات التي تلت تعرض لي لطعنتين في صدره.
وأظهرت اللقطات لي وهو يسير في الشارع في حوالي الساعة 2:30 صباحًا، ويشير إلى سيارة بيضاء اللون من طراز كامري، كانت متوقفة وتشغل أضواء الانتظار.
ورفع لي قميصه، على الأغلب ليُري السائق جرحه ويطلب المساعدة، قبل أن يسقط على الأرض، إلا أن السيارة ابتعدت على الفور من المكان دون مساعدته.
ونهض لي وعاود السير مجددًا قبل أن يسقط على الأرض، أمام مبنى سكني يسمى “بورتسايد”، وفي مرحلة ما، اتصل لي برقم الطوارئ (911)، لطلب المساعدة.