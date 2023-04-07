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بعد تعرضه للطعن

لقطات لآخر لحظات الملياردير الأمريكي المقتول بسان فرانسيسكو

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
لقطات لآخر لحظات الملياردير الأمريكي المقتول بسان فرانسيسكو
المواطن - فريق التحرير

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كُشفت تفاصيل صادمة جديدة، متعلقة بمقتل بوب لي، مؤسس شركة تكنولوجيا الدفع النقدي (كاش آب) التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بعد تعرضه للطعن في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

اللحظات الأخيرة

ووثق مقطع فيديو اللحظات التي تلت عملية الطعن، التي لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عشوائية أم متعمدة، إلى جانب تفاصيل المكالمة التي أجراها بوب لي لطلب المساعدة من الشرطة.

ووقعت جريمة الطعن في حي “إيست كات” (East Cut) الراقي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، الذي لا تنتشر فيه الجريمة.

ووثق مقطع الفيديو الذي صورته كاميرات مراقبة في المنطقة، ما حدث في اللحظات التي تلت تعرض لي لطعنتين في صدره.

طلب المساعدة

وأظهرت اللقطات لي وهو يسير في الشارع في حوالي الساعة 2:30 صباحًا، ويشير إلى سيارة بيضاء اللون من طراز كامري، كانت متوقفة وتشغل أضواء الانتظار.

ورفع لي قميصه، على الأغلب ليُري السائق جرحه ويطلب المساعدة، قبل أن يسقط على الأرض، إلا أن السيارة ابتعدت على الفور من المكان دون مساعدته.

ونهض لي وعاود السير مجددًا قبل أن يسقط على الأرض، أمام مبنى سكني يسمى “بورتسايد”، وفي مرحلة ما، اتصل لي برقم الطوارئ (911)، لطلب المساعدة.

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