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في تجربة سياحية فريدة

لقطات لإفطار على حافة جبال فيفاء

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ صباحاً
لقطات لإفطار على حافة جبال فيفاء
المواطن - فريق التحرير

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وسط منظر مهيب ولحظات مليئة بالروحانيات، حلق مواطنون في منطقة مرتفعة لجبال فيفاء بالغة الجمال من أجل تناول وجبة إفطار فريدة من نوعها.

وحسب قناة “العربية”، وثق المصور والمرشد السياحي في جازان بسام الفيفي المشهد، الذي وصفه بالتجربة الفريدة، قائلًا “أنا متخصص في تنظيم الرحلات السياحية في منطقة فيفاء، وصناعة التجارب السياحية بمنطقة جازان، وكان عندي مجموعة من الضيوف وقمت بتجربة مشاركتهم هذه اللحظات الجميلة، بعد أن لبسوا الأزياء الشعبية، ووعدتهم بصناعة تجربة إفطار فريدة من نوعها وسط الأكلات الشعبية الشهيرة في المنطقة.

وأضاف “خرجت هذه التجربة للنور، واستمتع الجميع بتلك اللحظات، فيما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي اللقطات معبرين عن إعجابهم بجمال المناظر التي تم التقاطها خلال هذه التجربة من خلال التصوير الجوي”.

فيفاء وجهة ساحرة

وتُعد جبال فيفاء، التي تقع أقصى الجنوب الغربي من المملكة، وجهة ساحرة لعشاق الطبيعة والاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الجميلة والطبيعة الخلابة.

كذلك تناسب المنطقة محبي الإثارة والأماكن المرتفعة، ورؤية العالم من الأعلى، فهي سلسلة من الجبال الشاهقة دائمة الخضرة، بديعة الخلقة، تتبع منطقة جازان، وتبعد عنها نحو 110 كيلومترات، وترتفع عن سطح البحر بحدود سبعة آلاف قدم، وتزخر بالمناطق السياحية والأثرية.

جارة القمر

كما يُطلق على جبال فيفاء اسم “جارة القمر” نظرًا لارتفاع جبالها، وانخراطها بالسحب، وتمكين زوارها من مشاهدة المطر من داخل الغيوم.

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