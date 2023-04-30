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تواصل معارك الخرطوم للأسبوع الثالث

لقطات من حريق بنك السودان المركزي

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
لقطات من حريق بنك السودان المركزي
المواطن - فريق التحرير

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دخلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث، وسط تصاعد أعمدة الدخان من وسط العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الأحد، وأظهرت صور متداولة حريقاً في بنك السودان المركزي.

حريق البنك المركزي

تداول مرتادو مواقع التوصل الاجتماعي صورًا لما قالوا إنه اندلاع حريق في البنك المركزي السوداني. ويوجد المقر الرئيسي للبنك المركزي السوداني في العاصمة الخرطوم.

وتتواصل عمليات إجلاء آلاف الأجانب من السودان. وكانت الخرطوم شهدت غارات جوية وإطلاق نار متقطعاً رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال، وسط تحذيرات من تطور القتال لحرب أهلية.

بنك السودان

ولم تكشف السلطات الرسمية عن تفاصيل هذا الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأحد في مقر البنك المركزي السوداني، أو تنفيه، كما لا توجد معلومات حول الجهة التي نفذته.

ولدى بنك السودان المركزي 17 فرعًا مقسمة في ولايات السودان المختلفة.

اشتباكات القيادة العامة

وأفادت قناة العربية، اليوم الأحد، سماع دوي الانفجارات وتبادل إطلاق النار في محيط القيادة العامة بالجيش، وأن وحدات من الجيش تقوم بعمليات تمشيط في منطقة حلفايا بالخرطوم بحري.

واندلعت المعارك التي دخلت أسبوعها الثالث، منذ 15 أبريل الجاري، بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، بعد أسابيع من التوتر وخلافات بشأن آلية دمج “الدعم السريع” بالقوات المسلحة.

 

 

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