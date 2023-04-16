لقطات من هطول أمطار غزيرة على الرياض

وثقت مقاطع فيديو حالة مطرية غزيرة على العاصمة الرياض فجر اليوم الأحد 25 رمضان الموافق 16 إبريل 2023م.

فيديو | من أمطار الرياض بعدسة عبدالله بن قاسم#الإخبارية pic.twitter.com/avDnwxFMcb — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 15, 2023

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.