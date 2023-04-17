ليندسي غراهام: السعودية تمكنت من تغيير قواعد اللعبة

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قال السيناتور ليندسي غراهام إن السعودية حاليًا في أوج قوتها وقد تمكنت من تغيير قواعد اللعبة في العديد من الأمور، مضيفًا أن هناك الكثير من التغيرات الملموسة على أرض الواقع بجانب النجاحات والإصلاحات التي لا يمكن إغفالها تحت إطار رؤية 2030.
وفي مقابلة مع برنامج هذا الأسبوع، سأله المحاور جوناثان كارل من شبكة ABC قائلًا: ما سبب تغير نظرتك للمملكة فقد تعهدت من قبل أنك لن تزورها تحت أي ظرف، فما سبب هذا التراجع في الموقف؟
وأجاب قائلًا: حدث أمران، رقم واحد، لقد كنت أتحدث مع إدارة بايدن حول العمل مع المملكة للبناء على الإصلاحات التي تتم فيها، الأمر الآخر أنها تتغير بسرعة كبيرة نحو الأفضل، وفي الواقع، بات لا يمكن إنكار مدى نجاح رؤية 2030 وقدرتها من الناحية الاقتصادية، وسيتم إنفاق تريليون دولار لتحديث المملكة ونحن نود أن نكون جزءًا من هذا التحول.
وكان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي غراهام قد زار السعودية الأسبوع الماضي، واجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة.
وتابع: ما رأيته في المملكة كان بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لي، وأنا أريد أن أبني على هذا التقدم، فقد غيرت قواعد اللعب سياسيًا واقتصاديًا بل ومجتمعيًا أيضًا.
وأضاف: المملكة في أعلى مستوياتها على الإطلاق وستقوم بتغييرات كبيرة فيما يتعلق بأمن الشرق الأوسط وأمن أمريكا.