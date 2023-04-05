تعليق عمران خان بشأن اقتحام المسجد الأقصى في رمضان ماكرون: الصين لها دور في السلام بأوكرانيا معاناة بايرن ميونخ مستمرة في كأس ألمانيا وصول أول رحلة معتمرين من أربيل إلى مطار جدة مزاد علني لبيع 58 أرضًا تجارية وسكنية بمواقع مميزة بالرياض الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته بالدوري المصري ترتيب هدافي الدوري السعودي يُحفز رونالدو شركة النهدي الطبيّة تعلن عن وظائف شاغرة جامعة نايف للعلوم الأمنية تعلن بدء القبول على برامج الدراسات العليا التعليم الإلكتروني يدعو للإبلاغ عن البرامج غير المرخصة
يرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه يمكن لبكين أن تلعب دورًا رئيسيًا لإيجاد طريق يؤدي إلى السلام في أوكرانيا.
وأضاف ماكرون، في مستهل زيارة دولية للصين تستمر 3 أيام، أن اقتراح بكين لخطة سلام، أظهر إرادتها لتولي مسؤولية حقيقية تجاه هذا الملف.
وتابع الرئيس ماكرون، أمام الجالية الفرنسية في العاصمة الصينية، أن الخطة الصينية يمكن لها أن تكون محاولة لشق طريق يؤدي إلى السلام، لافتاً إلى أن الحوار مع الصين ضروري حيث لا يمكن ترك الساحة لروسيا، على حد تعبيره.
وشدد على أن هناك حاجة ماسة لحوارات معمقة بين الغرب والشرق، وأضاف ” لا أصدق أن دوامة التوترات لا يمكن وقفها”.
تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي بعد أسبوع من استنكار غربي لأي دور صيني بمبادرة سلام في أوكرانيا، بسبب موقفها الداعم للروس.
واعتبر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، أن الصين لا يمكن أن تكون وسيطاً في الحرب الدائرة في أوكرانيا لانحيازها الكبير إلى روسيا على حد وصفه.
وقال خلال كلمة في العاصمة الإسبانية مدريد، إن الصين لا تميز بين المعتدي والضحية، لافتًا إلى أنها لا تدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.
وأضاف أنه يتعين على الصين استخدام نفوذها لدى روسيا للضغط من أجل السلام في أوكرانيا.