ماكرون: الصين لها دور في السلام بأوكرانيا

يرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه يمكن لبكين أن تلعب دورًا رئيسيًا لإيجاد طريق يؤدي إلى السلام في أوكرانيا.

طريق السلام

وأضاف ماكرون، في مستهل زيارة دولية للصين تستمر 3 أيام، أن اقتراح بكين لخطة سلام، أظهر إرادتها لتولي مسؤولية حقيقية تجاه هذا الملف.

وتابع الرئيس ماكرون، أمام الجالية الفرنسية في العاصمة الصينية، أن الخطة الصينية يمكن لها أن تكون محاولة لشق طريق يؤدي إلى السلام، لافتاً إلى أن الحوار مع الصين ضروري حيث لا يمكن ترك الساحة لروسيا، على حد تعبيره.

دوامة توترات

وشدد على أن هناك حاجة ماسة لحوارات معمقة بين الغرب والشرق، وأضاف ” لا أصدق أن دوامة التوترات لا يمكن وقفها”.

تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي بعد أسبوع من استنكار غربي لأي دور صيني بمبادرة سلام في أوكرانيا، بسبب موقفها الداعم للروس.

تصريحات نارية

واعتبر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، أن الصين لا يمكن أن تكون وسيطاً في الحرب الدائرة في أوكرانيا لانحيازها الكبير إلى روسيا على حد وصفه.

وقال خلال كلمة في العاصمة الإسبانية مدريد، إن الصين لا تميز بين المعتدي والضحية، لافتًا إلى أنها لا تدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.

وأضاف أنه يتعين على الصين استخدام نفوذها لدى روسيا للضغط من أجل السلام في أوكرانيا.