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الهلال يعاني من تراجع النتائج معه

مباراة النصر الفرصة الأخيرة لـ رامون دياز

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٩ مساءً
مباراة النصر الفرصة الأخيرة لـ رامون دياز
المواطن - فريق التحرير

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وجهت جماهير نادي الهلال انتقادات قوية للمدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول، وذلك بعد الخسارة من الباطن أمس وفقدان الفرصة في المنافسة على لقب دوري روشن في الموسم الحالي.

وانتقدت الجماهير سياسة التدوير المبالغ فيها على حد وصفهم من قبل دياز بسبب إجرائه لتغييرات عديدة في تشكيل الهلال، كما هاجمت الجماهير المدرب الأرجنتيني بسبب اعتماده على محمد جحفلي وصالح الشهري مشيرين إلى أنه يجب رحيل هذين اللاعبين كون مستواهما لا يرتقي لـ الهلال.

الإقالة تهدد رامون دياز

وستكون مباراة النصر، الفرصة الأخيرة لدياز لحفظ ماء وجهه ووجه الهلال، حيث في حال فاز النصر على الهلال قد تكون الإقالة مصير دياز قبل مواجهة أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

رامون دياز مدرب الهلال

وكان الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال تحدث عن وضع الهلال قائلًا: ” الهلال سُدت نفسه من المنافسة بسبب ضغط المباريات، واعتقد أن دياز بالغ في التدوير، الآن يجب على الهلال الفوز على النصر في الديربي”.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة.

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